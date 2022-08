ČSOB v pololetí: Rostoucí zisk a kvalita úvěrů, růst vkladů i investic. Občané i firmy investují do nových energetických řešení

Skupina ČSOB zveřejnila výsledky hospodaření za první letošní pololetí. Meziročně rostly objemy úvěrů, vkladů i aktiv pod správou. Čistý zisk dosáhl 10,1 miliardy korun a byl meziročně vyšší o 52 procent. Celkový objem úvěrů meziročně stoupl o 8 procent na 871 miliard korun, celkových vkladů o 21 procent na 1400 mld. Kč. Skupina zaznamenala v prvním pololetí 2022 vysoký zájem občanů i firem o investování do udržitelných energetických řešení.

Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2022 přehledně



• Čistý zisk skupiny ČSOB činil 10,1 mld. Kč (meziročně vyšší o 52 %). Celkový objem úvěrů byl 871 mld. Kč (meziročně vyšší o 8 %).

• Objem úvěrů na bydlení dosáhl 500 mld. Kč (meziroční nárůst o 6 %).

• Objem celkových klientských vkladů narostl na 1 177 mld. Kč (meziročně o 5 %). Vklady celkem dosáhly 1 400 mld. Kč (meziroční růst o 21 %).

• Objem aktiv pod správou činil 286 mld. Kč (meziročně více o 6 %).

• Provozní výnosy byly 23,3 mld. Kč (meziročně vyšší o 42 %).

• Provozní náklady bez bankovních daní činily 9,8 mld. Kč (meziroční zvýšení o 9 %).

• Kapitálová pozice je silná a likvidita vynikající. Kapitálový poměr Tier 1 byl na konci pololetí 18 %.

• Podíl nevýkonných úvěrů z celého úvěrového portfolia byl na konci června 1,78 %.

„Tyto výsledky jsou dobrou zprávou o stavu české ekonomiky, firem i domácností v prvním pololetí. Potvrzují, že naši klienti zůstávají aktivní. Zaznamenali jsme zvýšené investice podniků i jednotlivců do energeticky úsporných a udržitelných řešení, včetně bydlení. Klienti jsou u nás vždy na prvním místě a zejména v situaci, jako je zvyšující se inflace, jdeme svým klientům naproti a nabízíme jim pomoc v jakékoliv životní situaci,“ říká generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek. „Na růstu naší ziskovosti se podílely zejména čisté úrokové výnosy, u nichž se projevil vývoj tržních úrokových sazeb a nižší ekonomická aktivita v loňském prvním pololetí ovlivněném pandemií covid-19. Celkový objem úvěrů narostl o 8 % a jejich kvalita byla nadále výborná. Naše kapitálová pozice a likvidita se drží na vynikající úrovni,“ dodává Aleš Blažek.

Počet uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně stoupl o 61 % a počet transakcí o 46 %. Pro firemní klientelu skupina vytvořila síť specializovaných poboček s komplexní nabídkou servisních a obchodních služeb. "S Českou poštou jsme v červnu završili pět let exkluzivního partnerství, ČSOB Poštovní spořitelna má nově modré logo. Aplikaci ČSOB DoKapsy jsme rozšířili o placení za MHD v Praze a okolí a službu Výlety. Obdrželi jsme čtyři ocenění Sustainable Finance Awards 2022 od magazínu Global Finance. Magazín Global Finance zvolil ČSOB nejlepší bankou v České republice pro rok 2022. Získali jsme řadu ocenění v rámci tradiční soutěže Zlatá koruna 2022," uvádí dále zpráva ČSOB k výsledkům hospodaření.





Firmy investují do energetické soběstačnosti



Firemní klienti stále více investují do úsporných energetických řešení, obnovitelných zdrojů a posílení energetické nezávislosti. Objem korporátních úvěrů stoupl meziročně o 17 %. „Investování do udržitelnosti a soběstačnosti se rozhodně vyplatí, protože firmám a podnikatelům v důsledku snižuje náklady a zvyšuje jejich konkurenceschopnost a odolnost v krizových situacích. Pro firmy je důležité také to, že mají k dispozici i velký objem dotací, v jejichž zprostředkování jsme lídrem českého trhu,” poukazuje Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví.



Téměř dvoutřetinový růst mobilního bankovnictví



Počet uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně stoupl o 61 % a počet transakcí o 46 %. Stále důležitější součástí aplikace je virtuální asistentka Kate, která zvládne lidem pomoci už ve více než stovce situací a poradit v téměř 500 oblastech. Nově vyplní například platební příkaz nebo rozdělí a sdílí platbu pomocí QR kódu, změní limit na kartě, zřídí cestovní pojištění. Dále upozorní na konec platnosti občanského průkazu, nastaví automatickou splátku kreditky nebo sjedná a zprostředkuje úvěr. „Rozvoj digitálních produktů a služeb a přesun zákazníků do online prostředí je i v postcovidové době vysoký, protože všem kategoriím klientů zvyšuje pohodlí a šetří čas i peníze,” doplňuje Jan Sadil, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail.



Hypotéky na úsporné bydlení hitem



Růst objemu úvěrů na bydlení, tedy hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, meziročně výrazně zpomalil. Poptávku utlumily jednoznačně vyšší sazby úvěrů na bydlení a zpřísnění pravidel pro hypotéky ze strany České národní banky. Na druhou stranu prudce stoupl zájem o zvýhodněné hypotéky na úsporné bydlení, jejichž prodej se meziročně více než zdesetinásobil. „Stoupající tržní úrokové sazby jsou současnou realitou trhu a promítnou se i do úvěrů, které čeká refixace. Přestože při posuzování úvěruschopnosti každého klienta zvažujeme i jeho finanční rezervu, v situaci, kdy rostou ceny energií a s případnou vyšší úrokovou sazbou i splátky hypoték, platí o to více, že v případě očekávaných problémů se splácením úvěru obecně je potřeba to s bankou řešit dostatečně dopředu. Je i naším zájmem nalézt v takových situacích řešení, které bude v daném případě oboustranně nejvhodnější,“ uvádí Jan Sadil.



Objem celkových vkladů klientů vzrostl o 5 % a objem aktiv pod správou o 6 %. Objem majetku v podílových fondech stoupl o desetinu.



Udržitelnost,odpovědnost a pomoc Ukrajině



Meziročně jsme snížili naši uhlíkovou stopu o 76,2 % oproti roku 2015. Věnujeme se vzdělávání dětí na školách v oblasti finanční gramotnosti a digitální bezpečnosti. Jen za posledních deset let v rámci programu ČSOB pomáhá regionům jsme investovali do podpory neziskových projektů po celém Česku 423,9 milionu korun. Skupina ČSOB patří k největším plátcům daní, za rok 2021 odvedla na dani z příjmu právnických osob 2,2 miliardy korun.

„Celá naše skupina ČSOB pokračovala v aktivní pomoci lidem z Ukrajiny. I nadále pomáháme a pomoc směřujeme k obnově Ukrajiny a podpoře obyvatel. Díky společné sbírce s Člověkem v tísni se nám podařilo přispět 58 milionů korun na pomoc ukrajinským lidem. Prostřednictvím účtů s příspěvkem jsme podpořili uprchlíky částkou převyšující 250 milionů korun. Stále je také k dispozici informační linka v ukrajinštině. Kvůli rozhodnutí Ukrajinské národní banky jsme ovšem museli ukončit příjem ukrajinských hřiven,“ sděluje k pomoci uprchlíkům Aleš Blažek.

Skupina ČSOB je vedoucím účastníkem na bankovním trhu v Česku. Motto „Digitálně a s lidmi“ nejlépe vyjadřuje probíhající investice do inovací a digitalizace, díky nimž neustále zjednodušuje a zkvalitňuje obsluhu svých klientů v online prostředí i na pobočkách. Služby jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Staví na unikátním bankopojišťovacím modelu, který nabízí pod jednou střechou vše pro řešení finančních potřeb – od bankovních služeb pod značkou ČSOB či ČSOB Poštovní spořitelna přes pojištění od ČSOB Pojišťovny, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a Patria Finance. Své služby poskytuje všem typům zákazníků – fyzickým osobám, malým a středním podnikům i korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy.

V oblasti bydlení je ČSOB největším poskytovatelem úvěrů v Česku. Díky Hypoteční bance a ČSOB Stavební spořitelně, které jsou částí skupiny ČSOB, jejich celkový objem dosahuje cca 500 miliard korun. Cílem je nabídnout klientům veškeré služby spojené s bydlením jednoduše a pod jednou střechou – od úvěrů na bydlení, po hypotéky, stavební spoření a související služby jako je pojištění hypotéky, nemovitosti apod.