Odbyt Škody Auto se v červenci snížil o 18 %, tempo poklesu ale zpomalilo

Automobilka Škoda Auto v červenci dodala zákazníkům 61.300 vozů, což je o 18,3 procenta méně než před rokem. Tempo meziročního poklesu nicméně zpomalilo z červnových 26,6 procenta. Vyplývá to údajů, které dnes zveřejnil mateřský koncern . V období od ledna do července se odbyt Škody Auto meziročně snížil o 28,5 procenta na 421.800 vozů. To představuje nejvýraznější pokles ze všech automobilových značek koncernu.



Odbyt celé skupiny v červenci zůstal v meziročním srovnání téměř beze změny na 725.400 vozů. Pokles dodávek v Evropě a Severní Americe totiž kompenzoval silný růst v Číně. V období od ledna do července odbyt skupiny meziročně klesl o 19,3 procenta na 4,6 milionu vozů.



Skupina zahrnuje vedle Škody řadu dalších značek. Kromě vlajkové značky jsou to například Audi, , Seat, Bentley či Lamborghini.



Výrobci automobilů se už delší dobu potýkají s nedostatkem součástek, který narušil také výrobní aktivity Škody Auto. Situaci navíc zkomplikovala válka na Ukrajině, která způsobila mimo jiné výpadek produkce u ukrajinského dodavatele kabelových svazků pro Škodu Auto. Provozní zisk Škody za prvních šest měsíců letošního roku klesl na 676 milionů eur (zhruba 16,5 miliardy Kč) z loňských 974 milionů eur.



Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale také v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích.