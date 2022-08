Saúdskoarabská ropná skupina Aramco téměř zdvojnásobila čtvrtletní zisk

Saúdskoarabská státní ropná společnost Saudi Aramco ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšila čistý zisk o 90 procent na 181,6 miliardy rijálů (téměř 1,2 bilionu Kč). Firma to oznámila v tiskové zprávě. Aramco podobně jako další ropné podniky těží z vyšších cen ropy i marží rafinerií.



Saudi Aramco tak vykázala nejvyšší čtvrtletní zisk od vstupu na burzu v roce 2019. Šéf podniku Amín Násir předpověděl, že poptávka po ropě bude ve zbytku desetiletí růst, přestože na krátkodobou vyhlídku poptávky mají negativní dopady nepříznivé ekonomické podmínky. Zároveň vyjádřil obavy z nedostatečných globálních investic do těžby, jejichž důsledkem jsou podle něj velmi omezené rezervní kapacity.

Vývoj ceny akcií Aramco za posledních 12 měsíců:

Zdroj: Google Finance



Společnost Aramco ve druhém čtvrtletí zvýšila kapitálové výdaje meziročně o 25 procent na 9,4 miliardy dolarů (225 miliard Kč). "Svět volá po cenově dostupné a spolehlivé energii, a my na toto volání odpovídáme," řekl Násir. " V době, kdy má svět obavy o energetickou bezpečnost, investujeme do budoucnosti svého podnikání. Naši zákazníci vědí, že ať se stane cokoliv, Aramco vždy splní své závazky," dodal.



Finanční zdraví společnosti Saudi Aramco je důležité pro stabilitu Saúdské Arábie. Navzdory snahám o diverzifikaci ekonomiky zůstává toto království silně závislé na příjmech z prodeje ropy, z nichž hradí například mzdy zaměstnanců ve veřejném sektoru nebo štědré výhody, které poskytuje svým občanům, uvedla agentura AP.



Cena severomořské ropy Brent se v březnu kvůli obavám z dopadů války na Ukrajině na dodávky suroviny vyšplhala až na 139 dolarů za barel, což je do blízkosti dosavadního maxima. Nyní se pohybuje pod psychologicky důležitou hranicí 100 dolarů za barel, k jejímu poklesu přispěly obavy z negativních dopadů zpomalování růstu světové ekonomiky na poptávku po palivech.

Vývoj ceny ropy brent za posledních 12 měsíců:

Zdroj: čtk, Google Finance, Patria.cz