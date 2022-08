FT: Evropský trh s kancelářemi čelí největšímu testu od finanční krize

Podmínky na evropském trhu s kancelářskými prostory jsou teď nejhorší od finanční krize. Hrozí přitom, že rostoucí úrokové sazby a růst nákladů na výstavbu zastaví jeho zotavení z pandemického propadu. Vyšší úrokové sazby a širší zpřísnění finančních podmínek podle analýzy (BofA)majitelů kanceláří poprvé od roku 2007 zvýšily náklady na obsluhu jejich dluhu nad příjmy z pronájmu, upozornil server listu Financial Times (FT).



Současná situace už snížila investice do sektoru. Hrozí však, že firmy pronajímající kanceláře s vysokou mírou zadlužení by se mohly dostat do vážných potíží.



Rostoucí základní sazby zvýšily náklady majitelů kanceláří na obsluhu dluhu. Realitní analytik finančního ústavu Marc Mozzi však upozorňuje, že je to jen špička ledovce.



"Když lidé mluví o úrokových sazbách, tak ty představují jen zhruba čtvrtinu nákladů na půjčky pro evropské realitní firmy. Úvěrové rozpětí je skrytou částí ledovce," uvedl Mozzi s odkazem na ukazatel toho, o kolik více musejí společnosti zaplatit za půjčku ve srovnání se státem.



Za posledních 12 měsíců se úvěrové rozpětí, tzv. credit spread, v případě realitních společností obchodovaných na akciovém trhu v Británii téměř zdvojnásobilo, u evropských skupin pak téměř ztrojnásobilo, ukazují výpočty BofA. To naznačuje, že investoři do dluhopisů se stále více obávají o úvěrovou spolehlivost firem.



Zpráva o zhoršujících se vyhlídkách přichází poté, co britská centrální banka tento měsíc zvýšila základní úrokovou sazbu nejvíce za více než čtvrt století. Snaží se tak podpořit svůj boj s vysokou inflací.



Trh s kancelářskými prostory zažil na začátku roku prudký růst, od té doby se ale propadl. V Londýně byla v prvním čtvrtletí hodnota obchodů o 105 procent vyšší než průměr za posledních deset let, ve druhém čtvrtletí byla však o 27 procent nižší, upozornil šéf realitní kanceláře Savills Mark Ridley.



Podle investorů by se problém mohl zhoršit ve chvíli, kdy kupující budou muset refinancovat dluh, který použili na nákup nemovitosti. "Podívejte se na finanční krizi a na to, co se stalo: kritickými body byly okamžiky refinancování, tam může přijít tlak," varoval šéf britské pobočky čínské developerské společnosti CC Land Adam Goldin.



Nedávný průzkum svazu realitního průmyslu Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ukázal, že zhruba polovina z dotazovaných realitních agentů, odhadců a konzultantů z Evropy a ze Spojených států se domnívá, že trh sklouznul do fáze poklesu.



Pronajímatelé kanceláří se také potýkají s prudkým růstem cen stavebních materiálů, přetrvávajícím hybridním způsobem práce a dodatečnými náklady nutnými pro splnění ekologických předpisů. Nicméně míra zadlužení v sektoru je nyní mnohem nižší než před finanční krizí a jakmile ceny kanceláří dál klesnou, vstoupí do hry další investoři a kupci, domnívají se někteří podnikatelé v realitách.



Mozzi je ale pesimista. "Proč by někdo kupoval něco, co vynáší méně, než kolik za to platí?" řekl.