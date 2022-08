Němcům kvůli novému poplatku stoupne účet za energie, běžné rodině o dalších skoro 500 eur ročně

Lidem v Německu od října zdraží zemní plyn zhruba o 2,4 centu (59 haléřů) za kilowatthodinu, což může u domácností činit ročně i stovky eur (tisíce Kč). Důvodem je nový poplatek na ochranu klíčových dovozců plynu, jehož výši dnes oznámila společnost Trading Hub Europe. Ta má na starosti německou oblast trhu s plynem. Poplatek má uchránit dodavatele plynu, kteří nyní kvůli nejistotě dodávek ruského plynu nesou dodatečné náklady za alternativní zdroje této důležité energetické suroviny.



Dodavatelé plynu se zavázali, že budou dodávat objednanou surovinu svým odběratelům. Kvůli zajištění dodávek ale musejí vykrývat chybějící ruský plyn nákupem z jiných zdrojů za výrazně vyšší ceny. Doposud tyto vícenáklady nesly dodavatelské společnosti, což vede k jejich ztrátám i k ohrožení jejich existence. Německá vláda proto v souladu se zákonem o energetické bezpečnosti nařídila poplatek na zajištění plynu, který bude platný od 1. října. Pro běžnou čtyřčlennou domácnost to bude znamenat dodatečný výdaj na energie v řádu zhruba 480 EUR ročně, napsala agentura Reuters.



Výše poplatku 2,419 centu za kilowatthodinu, tedy 24,19 eura (591 Kč) za megawatthodinu, byla sice zveřejněna už dnes, přesto ale nemusí být konečná. Ministerstvo financí uvedlo, že poplatek může být upraven každé tři měsíce. Pokud by Rusko plně obnovilo dodávky plynu, které jsou nyní v souvislosti s válkou na Ukrajině a vzájemným sporům s Moskvou utlumené, může být poplatek snížen na nulu.



Přenesením poplatku na zákazníky chce Německo uchránit nejen dodavatele před insolvencí, ale také svůj rozpočet. Pokud by totiž dodatečné náklady dodavatelům hradila země ze státní kasy, znamenalo by to pro rozpočet značnou zátěž. Německá média rovněž poukazují na to, že německá vláda poplatkem dává najevo, že šetřit plynem se lidem finančně vyplatí.

Vyšší účet za energie podle agentury Reuters ještě více vyšponuje životní náklady v Německu, kde meziroční tempo růstu spotřebitelských cen sice v červenci zpomalilo na 7,5 procenta z červnových 7,6 procenta, nadále je ale rekordně vysoké. Inflaci zvyšují především vysoké ceny energií, které kvůli energetické nejistotě související s ruskou invazí na Ukrajinu neklesají.

Podle hlavního ekonoma Commerzbank Jörga Krämera poplatek zvýší inflaci, včetně DPH, o skoro jeden procentní bod. "Společně se zrušením devítieurového lístku a tankovací slevy se míra inflace v říjnu a listopadu zřejmě zvýší na více než devět procent," uvedl na twitteru. V Německu nyní od června do konce srpna platí nižší daň na pohonné hmoty a celoněmecká měsíční jízdenka na regionální a městskou dopravu za devět eur (220 Kč).

Gasumlage: Die Gasumlage dürfte die Inflationsrate inkl. der MWSt um knapp 1 Prozentpunkt erhöhen. Zusammen mit dem Wegfall des 9-Euro-Ticket und des Tankrabatts wird dies die Inflationsrate im Oktober und November wohl auf deutlich über 9% steigen lassen. pic.twitter.com/JGEyp219RC — Jörg Krämer (@DrJoergKraemer) August 15, 2022

Podle profesora ekonomie na univerzitě Heinreicha Heineho v Düsseldorfu Jense Südekuma by inflace mohla dosáhnout na podzim dvouciferných hodnot, a je třeba dalších úlev pro středně a nízkopříjmové domácnosti.

Spolková vláda uvedla, že už pracuje na novém souboru opatření, která by lidem od rostoucích cen ulevila. Ministr financí Christian Lindner před týdnem oznámil, že chce snížit daně. Na 48 milionů lidí by tak podle něj na daních ušetřilo asi deset miliard eur (244,3 miliardy Kč). Ministr hospodářství Robert Habeck občany ujistil, že Berlín chystá další podpůrná opatření, a spolkový kancléř Scholz na páteční letní tiskové konferenci slíbil dodatečný soubor úlevných kroků.

Zatím není jasné, zda bude poplatek zatížen daní z přidané hodnoty (DPH). Spolková vláda již požádala Evropskou unii, aby se na poplatek daň nevztahovala, v opačném případě by ji museli zaplatit spotřebitelé. Ministerstvo financí uvedlo, že unie zatím neodpověděla.



Poplatek většina spotřebitelů nezačne platit od října, ale projeví se až v listopadovém či prosincovém vyúčtování.

Zdroje: Reuters, ČTK