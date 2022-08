Řetězec kin Cineworld se podle WSJ chystá vyhlásit bankrot. Akcie nejprve -80 %, poté +140 % za 40 minut

Britská společnost Cineworld Group, která je druhým největším provozovatelem kin na světě, se chystá v příštích týdnech vyhlásit bankrot. Informoval o tom dnes list The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na zdroje obeznámené se situací. Cineworld prostřednictvím divize Cinema City působí také v České republice.

Akcie firmy po zveřejnění zprávy oslabovaly oproti včerejšímu závěru o více než 80 %, následně ale prudce obrátily a během 40 minut zapsaly zisky až 140 %. Divoké obchodování se postupně ustálilo na denní ztrátě v okolí -60 %.





Zdroje uvedly, že firma si kvůli chystanému vyhlášení bankrotu najala právníky ze společnosti Kirkland & Ellis a poradce ze společnosti AlixPartners. Podle zdrojů se předpokládá, že Cineworld požádá o ochranu před věřiteli ve Spojených státech, kde v roce 2018 koupil řetězec kin Regal. Firma zvažuje také insolvenční řízení v Británii, uvádí s odvoláním na zdroje WSJ.



Cineworld ve středu uvedl, že navzdory postupnému růstu poptávky z útlumu způsobeného pandemií covidu-19 zaostává návštěvnost kin za očekáváním, a to v důsledku omezené nabídky filmů. Firma nyní zkoumá své strategické možnosti, včetně případné restrukturalizace dluhu, která by pravděpodobně vedla k výraznému snížení podílů stávajících akcionářů.



Cineworld se v roce 2020 díky pomoci věřitelů těsně vyhnul bankrotu. Firma v té době kvůli šíření koronaviru zavřela všechna kina v Británii i ve Spojených státech, bez práce se tak ocitlo na 45.000 lidí.



Cinema City v České republice podle svých internetových stránek provozuje 12 multiplexů a jeden megaplex v sedmi městech, a to v Praze, Brně, Liberci, Pardubicích, Plzní, Ústí nad Labem a v Ostravě.