Polská Grupa Azoty kvůli drahému plynu pozastavuje výrobu dusíkatých hnojiv

Polská chemická společnost Grupa Azoty kvůli výraznému nárůstu cen zemního plynu dočasně zastavuje výrobu ve svých závodech na dusíkatá hnojiva, kaprolaktam a nylon 6. V tiskové zprávě uvedla, že rozhodnutí platí ode dneška. Státní podnik Grupa Azoty je v Polsku největší chemickou skupinou a patří k předním evropským výrobcům umělých hnojiv. Lovosická Lovochemie vyrábí na kapacitu 80 procent. Lovosický podnik je největším výrobcem hnojiv v České republice.



"Současná situace na trhu se zemním plynem, která určuje rentabilitu výroby, je výjimečná. Firma ji nemůže ovlivnit a nelze ji předvídat," uvedla Grupa Azoty v pondělním oznámení. Podnik také sdělil, že za odstávky bude v závodech provádět údržbu a investovat do nich. Hodlá pokračovat ve výrobě katalyzátorů, polyamidové fólie, kyseliny huminové, termoplastického škrobu a koncentrované kyseliny dusičné.



Polská skupina rovněž uvedla, že její divize Grupa Azoty Zaklady Azotowe po pozastavení výroby melaminu na začátku srpna snižuje kvůli cenám plynu výrobu čpavku přibližně na deset procent kapacity.



Kaprolaktam je základní látkou potřebnou ke vzniku nylonu 6 (polykaprolaktamu). Tento syntetický polymer se široce využívá například k výrobě polyamidových vláken potřebných mimo jiné při výrobě sportovního oblečení a sportovních potřeb.



Lovochemie vyrábí v tuto chvíli na omezenou kapacitu přibližně 80 procenta. "Je to z toho důvodu, že budeme spouštět jednotku, která byla odstavena," řekl ČTK Pavel Heřmanský, mluvčí skupiny Agrofert, do které chemička patří. Cena hnojiv výrazně roste od loňského roku, a to v důsledku růstu ceny zemního plynu, který tvoří přibližně 90 procent variabilních nákladů výrobců minerálních hnojiv.



Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh uzavřela v pondělí na dalším rekordu. Vzrostla téměř o 15 procent nad 280 eur (přes 6900 Kč) za megawatthodinu (MWh). Analytici další nárůst cen plynu vysvětlují opětovným přerušením dodávek ruského plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1.

Foto: Grupa Azoty