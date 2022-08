Průzkumy TotalEnergies a Eni objevily u pobřeží Kypru další významné ložisko plynu

Společnosti TotalEnergies a oznámily objev významných zásob plynu ve vrtu Cronos-1 u pobřeží Kypru. Je to již třetí nález plynu v moři u Kypru, žádný zatím nebyl využit. Objev však nyní přichází v době, kdy Evropská unie hledá alternativu k dodávkám ruského plynu po únorové invazi Moskvy na Ukrajinu, uvedla agentura Reuters.



Cronos-1 se nachází asi 160 kilometrů jihozápadně od pobřeží Kypru a vrt se uskutečnil v hloubce 2287 metrů. Předběžné odhady naznačují, že v místě je 2,5 bilionu krychlových stop (79 miliard metrů krychlových) plynu s významným dodatečným potenciálem. Další průzkumné vrty budou následovat.



Nikósie udělila konsorciu Eni-Total licence na vrtné práce v sedmi blocích. Nyní zjištěné zásoby se nachází v šestém z nich a každá ze společností má v tomto bloku poloviční podíl. V roce 2018 konsorcium oznámilo "slibný objev plynu", ale nezveřejnilo žádné podrobnosti, dokud nebudou dokončené další analýzy. Vrt Cronos-1 je čtvrtým průzkumným vrtem firmy na Kypru a druhým v bloku 6 po objevu plynu ve vrtu Calypso-1 v roce 2018.



První naleziště plynu u Kypru objevila v roce 2011 firma Energy. Později ho odkoupila společnosti . Toto ložisko obsahuje odhadem 45 bilionů krychlových stop plynu.



Kyperská vláda udělila licenci k provádění průzkumných vrtů ve dvou ze 13 bloků v moři u jižního pobřeží, kde má výhradní ekonomická práva, také společnosti ExxonMobil a partnerské firmě Qatar Energy. ExxonMobil objevil v jednom z těchto bloků ložisko, které podle odhadů obsahuje přibližně pět až devět bilionů krychlových stop v plynu.



Kyperský program průzkumu v moři čelí silným námitkám ze strany Turecka, podle kterého tento průzkum porušuje jeho práva a práva kyperských Turků, kteří obývají severní část ostrova. Turecko neuznává Kypr jako stát, nárokuje si část jeho výlučné ekonomické zóny.



Kypr je rozdělen od turecké invaze z července 1974, kdy Ankara vyslala do severní třetiny ostrova vojska v reakci na pokus o převrat nacionalistických kyperských Řeků. Ti chtěli připojit Kypr k Řecku. Kyperská republika je nyní členským státem Evropské unie, ale de facto jde jen o jižní část ostrova. Severní republiku s převážně tureckým obyvatelstvem uznává pouze Turecko.



Hlavním vývozcem plynu do Evropy je nyní ruský Gazprom. Ten loni dodal svým hlavním zákazníkům v zahraničí, včetně Evropy, Turecka a Číny a bez bývalých členských zemí Sovětského svazu, celkem 185,1 miliardy metrů krychlových plynu.