Německo sníží DPH u zemního plynu z 19 na sedm procent, řekl Scholz

Německo dočasně sníží daň z přidané hodnoty (DPH) u zemního plynu z běžné 19procentní sazby na sedm procent, aby spotřebitelům ulevilo od vysokých cen energií. V mimořádném prohlášení po jednání vlády to oznámil kancléř Olaf Scholz. Zdůraznil také, že vláda prověří, zda dodavatelé snížení daně ve vyúčtování zákazníkům plně zohlední.



"Vláda souhlasí s tím, že odběratelé plynu by neměli být dále zatíženi dodatečnou daní z poplatku za odběr plynu. Spolková vláda se proto rozhodla dočasně snížit daň z přidané hodnoty u plynu na sedm procent," řekl Scholz.



Německo od října zavádí nový poplatek za obstarání plynu, který má uchránit dodavatele této klíčové energetické suroviny před insolvencí. Odběratelům v Německu kvůli tomu od října zdraží zemní plyn zhruba o 2,4 centu (59 haléřů) za kilowatthodinu, což může u domácností činit ročně i stovky eur (tisíce Kč). Berlín se snažil od Evropské komise získat výjimku, aby poplatek nebyl zatížen DPH, což ale Brusel tento týden zamítl. Scholz následně uvedl, že společně s komisí hledá jiné řešení. A tím se stalo snížení DPH na plyn.



"Snížení bude platit současně s platností poplatku za obstarání plynu," uvedl Scholz. S poplatkem se nyní počítá do konce března 2024.

#Německo patrně nedosáhne listopadového cíle ohledně naplnění #zásobníky #zemníplyn - https://t.co/rP1DyGfvcq pic.twitter.com/ECVNqyP4oJ

Kancléř při oznámení snížení sazby DPH na plyn zopakoval dřívější prohlášení, že vláda nenechá v době vysoké inflace nikoho bez pomoci. "Řekl jsem vám, že nikdo nezůstane sám," uvedl. Doplnil, že vláda připravuje další balík opatření, která lidem od vysoké inflace uleví.Scholz se dnes v prohlášení obrátil i na energetické společnosti. "Očekáváme od podniků, že snížení zákazníkům promítnou v poměru jedna ku jedné. Zkontrolujeme si to," dodal.Ohlášením kontrol očividně reagoval na dočasné snížení daně z pohonných hmot, které platí od června do konce tohoto měsíce. Německý autoklub ADAC a řada odborníků poukazovali na to, že snížení daně se v konečných cenách pro motoristy plně nepromítlo, vláda proto kvůli tomu ohlásila kontroly.