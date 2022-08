Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v srpnu zhoršila, výhled je špatný

Podnikatelská nálada v Německu v srpnu zůstala na nejslabší úrovni za poslední dva roky a proti červenci se ještě zhoršila. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil mnichovský ekonomický institut Ifo. Ten poznamenal, že výhled na nadcházející měsíce je pesimistický.



"Nálada v německé ekonomice je špatná. Index podnikatelské nálady Ifo v srpnu klesl na 88,5 bodu z červencových 88,7 bodu," uvedl institut. "Výhled na příští měsíce zůstal takřka beze změny jednoznačně pesimistický. Nejistota mezi podniky zůstává vysoká. Ve třetím čtvrtletí se očekává pokles hospodářského výkonu," dodal



Ještě v červnu se index podnikatelské nálady držel na hodnotě 92,2 bodu, v červenci pak zaznamenal výrazný pokles, a to na 88,7 bodu. V srpnu se jeho hodnota ještě o 0,2 bodu snížila. Index je tak na nejnižší úrovni od června 2020.



Na německé hospodářství doléhají nejen následky pandemie nemoci covid-19, ale také dopady ruské invaze na Ukrajinu včetně vysokých cen energií a pohonných hmot a nejistých dodávek zemního plynu.



Společně s indexem podnikatelské nálady klesl také index očekávání, který je jednou z určujících hodnot podnikatelské nálady. V srpnu se index očekávání snížil na 80,3 bodu, což bylo o 0,1 bodu méně než v červenci. V červnu byla hodnota tohoto ukazatele o 5,2 bodu vyšší. I to vypovídá o přetrvávající skepsi německých podnikatelů.



Spolkový statistický úřad dnes v předběžné zprávě oznámil, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa vykázal ve druhém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům růst o 0,1 procenta. Nepotvrdila se tak předběžná zpráva statistiků z konce července, podle které se hospodářský růst největší evropské ekonomiky zcela zastavil.



Státní rozvojová banka KfW ale uvedla, že Německo se pohybuje mezi stagflací a technickou recesí a že v roce 2023 by se výkon ekonomiky mohl propadnout o 0,3 procenta. Stagflace je v ekonomice situace, kterou charakterizuje vysoká inflace, stagnace poptávky a případně i vysoká nezaměstnanost.