Rozbřesk: Jak ven z energetické apokalypsy? Centrálním bankéřům začíná Jackson Hole

Ceny na energetických burzách nadále atakují astronomické úrovně. Zatímco evropský plyn včera pokořil 300 EUR/MWh, elektřina se obchoduje nad hranicí 600 EUR/MWh. Jen pro porovnání a dokreslení toho, jak vážná je aktuální situace – průměrná cena plynu byla v minulé dekádě pod 20 EUR/MWh, v případě elektřiny okolo 40 EUR/MWh. Pokud by se měl energetický šok plně propsat do koncových cen pro odběratele, do existenčních problémů by se dostaly nejen domácnosti, ale také podstatná část energeticky náročného průmyslu.



Dosavadní opatření české vlády mají za cíl kompenzovat vyšší náklady na energie domácnostem a v menší míře také firmám. Příkladem je tzv. úsporný tarif, který slibuje kompenzace v rozsahu 66 mld. korun. Při současných cenách energií je však zjevné, že adekvátní pomoc by měla být řádově vyšší. Jinými slovy, energetická krize v čase nabírá na obrátkách a pokud nevěříme v její rychlý konec, je potřeba začít se zabývat komplexnějšími návrhy, jak přenastavit celkovou energetickou koncepci.



Variant, které si lze teoreticky představit, je hned několik. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela včera naznačil možnost zastropování cen energií, pokud by se něm našla shoda napříč EU. Vedle administrativního zásahu do cenotvorby se objevují také návrhy na omezení trhu s elektřinou, kde by významnou roli mohl sehrát institut státního obchodníka. A konečně poslední často skloňovanou možností je reforma trhu s emisními povolenkami, nicméně jejich cena se na současném prudkém zdražení elektřiny podílí jen z relativně malé části.



V českých podmínkách bychom mohli využít toho, že jsme čistým vývozcem elektřiny, kterou navíc vyrábíme díky jaderným elektrárnám levně. Česká vláda naznačila, že by preferovala zestátnění ČEZu, ve kterém nyní drží přibližně 70 %. Necháme-li stranou debatu o nákladech případné transakce (minimálně 200 mld. korun), ovládnutí výroby elektřiny se jeví jako zásadní, aby ČEZ mohl prodávat elektřinu za nižší než tržní cenu vzhledem k minoritním akcionářům, jejichž zájmem je maximalizace zisku. A to může být běh na dlouhou trať i ve chvíli, kdy si kritická situace na energetických trzích žádá ze strany vlády rychlé řešení…





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se drží zatvrzele na úrovni 24,65 EUR/CZK, a to díky intervencím ČNB na devizovém trhu. Dokonalá bouře v podobě prudce rostoucích cen komodit (viz úvodník) se české měně nemůže líbit, neboť bude mít za následek další zhoršení obchodní bilance a oslabení již tak nevalných ekonomických fundamentů. Koruna dle našeho názoru zůstane i pod tlakem utaženějších globálních finančních podmínek, které jdou mimo jiné na vrub jestřábímu Fedu. Z tohoto důvodu bude i pro korunový trh podstatné setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole (dnes a zítra), resp. signály směrem k dalšímu nastavení měnové politiky ve Spojených státech.



Eurodolar

Eurodolar se během středy dále sunul směrem dolů pod paritu, ke které má dnes ráno tendence se vracet. Pozice eura nicméně zůstává zranitelná, zejména kvůli energetické / plynové krizi v Evropě. Problémy, kterým evropské ekonomiky čelí, se projevují mimo jiné například i na italských vládních dluhopisech, u kterých se sázky na další pokles (růst výnosů) kupí nejvíce od roku 2008 (FT).

Dnes euro sleduje výsledky srpnových podnikatelských nálad v Německu (Ifo) a Francii (INSEE). Kromě toho začíná konference centrálních bankéřů v Jackson Hole (Powell mluví zítra a potvrdí jestřábí směr) a (asi pozitivní) revize amerického HDP za druhé čtvrtletí.



Akcie

Index S&P 500 se od začátku včerejšího dne pohyboval na vyšší úrovni a střídal menší zisky se ztrátami. Technologický Nasdaq 100 mírně překonal hlavní benchmarky. Společnost Peloton Interactive Inc. (+20 %) vzrostla poté, co oznámila, že bude prodávat kola a některé doplňky na Amazon.com Inc. v USA. Společnost Bed Bath & Beyond Inc. (+18 %) vyskočila poté, co se objevila zpráva, že si tento maloobchodní prodejce domácích potřeb vybral věřitele, který mu poskytne financování. Wall Street závěr: DJIA +0,2 %; S&P +0,3 %; Nasdaq Composite +0,4 %.