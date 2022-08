BBC: Rusko spaluje plyn za miliony dolarů denně. Měl směřovat do Německa

Rusko nyní spaluje obrovské množství zemního plynu, denně odhadem za deset milionů dolarů, v přepočtu tedy v blízkosti 250 milionů korun. Ukazuje to analýza expertů, na kterou se dnes odvolává britská stanice BBC. Podle odborníků jde o plyn, který by za jiných okolností směřoval do Německa. Vědci mají v jiné než ekonomické a geopolitické rovině obavy, že takové množství škodlivých uhlíkových emisí může urychlit tání ledovců v Arktidě.



Těžební firmy spalují plyn běžně, když se jim nahromadí a nemohou jej vyvézt, anebo když vzniká jako vedlejší produkt, jehož další využití je nerentabilní. Rusko ale teď plyn blízko finských hranic spaluje v situaci, kdy je po něm obrovská poptávka a kdy jeho cena strmě roste.



Analýza společnosti Rystad Energy uvádí, že objem spalovaného plynu se pohybuje kolem 4,34 milionu metrů krychlových za den. Jde o surovinu z nového zařízení na zkapalněný zemní plyn (LNG) v lokalitě Portovaja, severozápadně od Petrohradu. První náznaky, že něco není v pořádku, začaly přicházet od lidí na finské straně hranice. Ti si velkých plamenů na obzoru všimli už na začátku léta.



Portovaja leží blízko kompresorové stanice na začátku plynovodu Nord Stream 1, který přepravuje ruský plyn po dně Baltského moře do Německa. Od poloviny července ale tímto potrubím proudí výrazně méně plynu, což Rusové zdůvodňují technickými problémy. Německo naopak tvrdí, že jde o čistě politickou hru po invazi ruských vojsk na Ukrajinu.



Experti ale zaznamenali, že oblast kolem zařízení od června vyzařuje více tepla, což dávají do souvislosti právě se spalováním plynu."Ještě nikdy jsem neviděla, že by kolem zařízení na zpracování LNG byly tak velké plameny," řekla Jessica McCarthyová, která se na Miamské univerzitě v americkém státě Ohio věnuje analýze satelitních dat. "Zaznamenali jsme, že obrovský nárůst se objevil někdy v červnu, ale neodezněl. Zůstal nezvykle vysoký," dodala.Ředitel společnosti Capterio Mark Davis říká, že nynější spalování plynu není náhodné. Podle něho jde o záměrné rozhodnutí, za kterým jsou provozní důvody. Společnost Capterio se specializuje na hledání alternativ ke spalování plynu.