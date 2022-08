Finský Yle: Rusko už několik týdnů spaluje nedodaný plyn v kompresorové stanici Nord Streamu

Rusko, které omezilo dodávky zemního plynu do Evropské unie, už několik týdnů spaluje plyn v kompresorové stanici Portovaja poblíž finských hranic. Informoval o tom finský zpravodajský web Yle, který se odvolává na očitá svědectví a na údaje amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Plameny jsou podle něj vidět až ve Finsku.



Příčina spalování plynu není jasná, ke spalování může docházet z více důvodů. Podle odborníků se k němu přistupuje i tehdy, když plyn nelze dodat zákazníkovi.



Web uvedl, že plameny v kompresorové stanici, která je součástí plynovodu Nord Stream 1, se podle satelitních snímků NASA objevují téměř neustále od 17. června. Krátce před tímto datem ruská státní plynárenská společnost Gazprom oznámila výrazné omezení dodávek tímto plynovodem, které zdůvodnila chybějící turbínou.



Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie. Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí.



Gazprom omezování dodávek zdůvodňuje technickým problémy. Evropská unie ale tvrdí, že technické problémy jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.

(Zdroj: Yle, Patria, Bloomberg, čtk)