Rusko brnká na ceny plynu: Naše vývozní cena letos zdvojnásobí

Rusko předpokládá, že se průměrná vývozní cena jeho plynu letos více než zdvojnásobí na 730 dolarů (17.614 Kč) za 1000 metrů krychlových. Až do roku 2025 pak bude klesat spolu se snižováním vývozu. Vyplývá to z odhadu ruského ministerstva hospodářství, do kterého nahlédla agentura Reuters.



Pro Evropu je Rusko hlavní dodavatel plynu. Tok plynu z Ruska do Evropy je letos omezený. Některé evropské země od něj byly odstaveny poté, co odmítly platit za dodávky v rublech. Část přepravních kapacit byla po ruské vojenské invazi na Ukrajinu uzavřena a dál trvá spor mezi Ruskem a Evropany ohledně turbíny pro plynovod Nord Stream 1. Plyn v reakci na tyto události prudce zdražil.



Ruské ministerstvo hospodářství předpovídá, že státní podnik Gazprom letos plynovody vyveze 170,4 miliardy metrů krychlových (bcm) plynu. V květnu úřad odhadoval, že to bude 185 miliard metrů krychlových. Loni Gazprom podle něj vyvezl 205,6 miliardy kubických metrů. Úřad očekává, že množství vyvezeného plynu bude klesat i po skončení letošního roku, neuvádí ale proč.



Nově odhadovaná letošní průměrná vývozní cena 730 dolarů za 1000 metrů krychlových představuje oproti loňsku více než dvojnásobek. Ve srovnání s předchozí prognózou je nová cena o 40 procent vyšší.



Gazprom v úterý varoval, že ceny plynu v Evropě se mohou v zimě zvýšit o dalších 60 procent na více než 4000 dolarů (96.713 Kč) za 1000 metrů krychlových. Sdělil, že jeho dodávky se od 1. ledna do 15. srpna ve srovnání se stejným obdobím loni snížily o 13,2 procenta na 274,8 miliardy metrů krychlových.



Ruská ekonomika letos podle vlády klesne mírněji, než se předpokládalo

Ruské ministerstvo hospodářství zlepšilo odhad letošního vývoje ruské ekonomiky. Nové prognózy, ke kterým získala přístup agentura Reuters, předpokládají, že hrubý domácí produkt (HDP) Ruska se v letošním roce sníží o 4,2 procenta. Před třemi měsíci přitom ministerstvo předpovídalo, že HDP se letos propadne o 7,8 procenta.



Ruská ekonomika se nyní potýká s negativními důsledky sankcí, které začaly západní země uvalovat na Rusko v reakci na jeho útok na Ukrajinu. Nová prognóza nicméně naznačuje, že ruské hospodářství se s dopady sankcí vypořádává lépe, než se předpokládalo, píše Reuters.



Ministerstvo nyní předpovídá, že reálné disponibilní příjmy v Rusku se letos sníží pouze o 2,8 procenta namísto dříve předpokládaného propadu o 6,8 procenta. Míra inflace v Rusku bude podle ministerstva na konci roku činit 13,4 procenta a míra nezaměstnanosti 4,8 procenta. Dříve přitom ministerstvo odhadovalo inflaci na 17,5 procenta a nezaměstnanost na 6,7 procenta.



Odhad vývoje HDP na příští rok nicméně ministerstvo zhoršilo. Nyní očekává pokles o 2,7 procenta, zatímco dřívější prognóza počítala se snížením o pouhých 0,7 procenta. Nový výhled je v souladu s názorem ruské centrální banky, že hospodářský útlum bude trvat déle, než se dříve předpokládalo, upozorňuje Reuters.



Ruský statistický úřad minulý týden oznámil, že ruská ekonomika ve druhém čtvrtletí podle předběžných údajů klesla v meziročním srovnání o čtyři procenta. Pokles byl však mírnější než prognózy analytiků, kteří čekali pětiprocentní propad.



"V mnoha odvětvích se v posledním měsíci nebo dvou objevily známky stabilizace, neočekáváme ale, že pokles dosáhne dna dříve než ve druhém čtvrtletí roku 2023. Myslíme si také, že ekonomika pak bude v nejlepším případě stagnovat," uvedl ekonom společnosti Capital Economics Liam Peach.



Mnoho ekonomů se domnívá, že mnohem závažnější budou pro ruskou ekonomiku dlouhodobé škody způsobené sankcemi. Odliv podniků a talentů totiž postupně snižuje hospodářskou aktivitu, spolu s nedostatečným přístupem k důležitým technologiím.