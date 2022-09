Americký trh práce další šok nepřichystal, nervozita z Fedu může klesnout

Srpnová data z trhu práce v USA byla jistě očekávána s napětím. Odhady byly poměrně vysoko vzhledem k minulým překvapením i vzhledem k dílčím indikacím jiných statistik. Čekalo se tedy další potvrzení, že trh práce zůstává velmi silný a toto potvrzení i přišlo. Není to ale další šok po vzoru července a najdeme i známky drobného ochlazení.



Počet nových pracovních míst dosáhl 315 tisíc oproti očekávaným 298 tis. To na tuto statistiku není zásadní odchylka. Minulý měsíc byl revidován nepatrně dolů na 526 tis. Strukturou se příliš nemění to, že nová místa tvoří hlavně specializované služby, obchod a doprava či školství a zdravotnictví. Čísla jsou jen o něco nižší než ve velmi silném červenci.



Opatrné známky toho, že se trh práce dál neutahuje, možná spíše naopak, najdeme u mezd. Ty za srpen stouply o 0,3 pct, oproti předchozím měsícům o chlup pomaleji. Meziroční tempo se drží na 5,2 pct, zatímco trh předpokládal mírné zrychlení na 5,3 pct.







Podobně i průzkum v domácnostech naznačuje možnost drobného ochlazování trhu, a to z nabídkové strany. Míra ekonomické aktivity stoupla, když se pracovní síla zvedla o velké množství lidí, kteří dosud stáli stranou a o práci neusilovali. Pokud to vydrží, takový vývoj by teoreticky tlumil mzdové tlaky. Míra nezaměstnanosti v srpnu stoupla na 3,7 procenta, ačkoli se čekala stagnace na 3,5.



Absence nového šoku z trhu práce může být pro finanční trhy drobná výhra na závěr týdne, která jim poskytne možnost zklidnění po sérii červených dní. Sice to neznamená, že by Fed dostal příležitost couvat z jestřábího protiinflačního postoje, ale na druhou stranu se na trhu s rychlým růstem sazeb už počítá. I po dnešku to vypadá na zvýšení sazeb o 75 bazických bodů na nejbližším zasedání 21. září. Navíc je možné, že se naděje investorů znovu upnou k nižší inflaci. Ta je na programu ještě před jednáním a znovu ji bude táhnout dolů benzín.