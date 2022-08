Powell trhům připomněl, aby s Fedem nebojovaly. Ty počítaly s nerealistickým scénářem

Strategička Liz Ann Sonders ze společnosti Charles Schwab na Bloombergu hovořila o reakci trhů na poslední projev šéfa Fedu a o svém pohledu na další dění v ekonomice a na akciích. Podle expertky byla rally, která se dostavila po červnu, tažena částečně vývojem na dluhopisových trzích a poklesem výnosů z úrovní kolem 3,5 %. Akcie ale začaly hlavně spekulovat o tom, že centrální banka začne už na začátku příštího roku snižovat sazby.



Sonders s takovým názorem podle svých slov od začátku nesouzněla, jediným důvodem pro pokles sazeb bylo výrazné zhoršení podmínek na trhu práce a v celém hospodářství. K ničemu takovému nedochází a není tudíž divu, že se šéf Fedu Powell ve svém projevu jasně postavil proti obratu v monetární politice. Jenže trhy to překvapilo a jejich reakce byla negativní.



Na Bloombergu se k současné situaci vyjadřoval i Peter Kraus z Aperture Investors, který reakcí trhů podle svých slov překvapen nebyl, spíše jej překvapoval předchozí růst. Vidí tak situaci podobně jako Sonders a akcie byly podle něj příliš vysoko s ohledem na to, „kam až budou ještě muset růst sazby.“ Ekonomika podle investora ještě nezeslábla dost na to, aby Fed mohl začít indikovat, že sazby otočí směrem dolů.







„Stále nevidíme návrat k fundamentálnímu investování,“ míní expert. Jinak řečeno, trhům nadále dominují „titulky“ a ještě bude trvat, než se investoři vrátí k fundamentální analýze. Již nyní je ale znát, že „se tvoří dno“. Sonders připomněla, že se výrazně mění situace na straně likvidity, protože Fed jí již nedodává na trh tak jako před časem. I ona souhlasí s tím, že dění na trhu nyní dominují makroekonomické zprávy, a ne fundamentální analýza zaměřená na konkrétní firmy.



Strategička zavzpomínala, že ve financích začínala v osmdesátých letech, tedy v době, kdy vzniklo úsloví: „S Fedem se nebojuje.“ Podle ní nyní Powell trhům v podstatě připomněl, že by s centrální bankou skutečně bojovat neměly. Po finanční krizi přitom po řadu let panoval dostatek likvidity a „o ní jsme se nemuseli starat“. V současné fázi cyklu se ale podle expertky může situace výrazně měnit a dostatek likvidity na trzích nemusí být ani zdaleka samozřejmostí.



Zdroj: Bloomberg