Na nižší ceny ropy tlačí nebezpečí recese, říká expert Rystad Energy

Ceny ropy jsou pod tlakem na pokles a příčinou je poptávková strana trhu. Konkrétně riziko recese. Pro Yahoo Finance to uvedl Claudio Galimberti z Rystad Energy. Vedle „signálů slabosti z poptávkové strany“ lze pak podle analytika pozorovat i signály síly ze strany nabídkové. Sem patří například růst těžby v USA a celkově je na trhu s ropou znát menší tlak než před časem.



Podle experta se na ceně ropy a slábnoucí poptávce projevuje i vývoj v Číně. Dodal však, že není třeba být příliš pesimistický, protože v této zemi se dá ve druhé polovině roku čekat fiskální a monetární stimulace. Čínská ekonomika by se tedy neměla ponořit do recese, tudíž by neměla pro ceny ropy představovat poptávkový šok. I přes současný pokles cen ropy pak analytik uvedl, že se nedá čekat dosažení úrovní kolem 60 dolarů za barel, možný je dokonce i opětovný růst. Pohybujeme se totiž v prostředí významných změn, kdy se Evropa hodlá úplně zbavit dodávek ropy z Ruska.



Jak bylo zmíněno, na nabídkové straně dochází k růstu těžby díky Spojeným státům a podle experta to bude podobné u zemí OPEC. I když „OPEC se vždy obává, aby na trh neproudilo příliš mnoho ropy.“ Určitou roli pak bude hrát těžba i v jiných oblastech, jako třeba v Severním moři, ale ve srovnání s vlivem Spojených států bude jen vedlejší.

Na druhou stranu tu ale visí otazník ohledně dalšího vývoje těžby v Rusku. To sice bylo schopno najít si místo evropských odběratelů náhradu zejména v Číně a Indii, nicméně podle experta by nyní mohlo dojít k poklesu ruských exportů ropy, tudíž i ke snížení těžby. Pokud by propad dosáhl 3 – 4 milionů barelů denně, nebyly by ani Spojené státy schopny na světových trzích tento pokles vykrýt.



Na Bloombergu o cenách ropy hovořila Ellen Wald z Atlantic Council, podle které jsou vyšší ceny této komodity novým normálem. Příčinou je menší reakce z nabídkové strany na tyto vyšší ceny. I Wald zmínila významný vliv, který má na ropné trhy poptávka z Číny. A také obavy z recese v globálním hospodářství.



Významným indikátorem dění v čínské ekonomice je tamní úvěrový impuls. Ten podle následujícího grafu na šestiměsíční bázi míří již od počátku tohoto roku směrem dolů. To by prozatím naznačovalo spíše na útlum čínské ekonomické aktivity. Otázkou tedy je, zda přijde stimulace, o které hovořil Galimberti.







Zdroj: Yahoo Finance, Bloomberg,