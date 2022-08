Bloomberg: Rusko plánuje v září obnovit prodej lokálních státních dluhopisů

Rusko příští měsíc obnoví prodej dluhopisů na místním trhu a plánuje dluhopisy denominované v čínské měně jüan. Jde o součást plánované obnovy domácích trhů zasažených sankcemi a snahy o vyšší zaměření na svého spojence, kterým je Čína. S odvoláním na informovaný zdroj to dnes uvedla agentura Bloomberg.



Prodej rublových státních dluhopisů označovaných OFZ by se mohl obnovit ve druhé polovině září, nabídka však bude nízká. Vláda zmrazila týdenní aukce dluhopisů na začátku února, dva týdny před invazí ruských vojsk na Ukrajinu. V prvním čtvrtletí tak splnila méně než pětinu svého výpůjčního plánu.



Ruská vláda se zároveň vrací k dlouho připravovanému plánu vydat na místním trhu dluhopisy v čínské měně. Objemy obchodů s jüanem se totiž prudce zvýšily, když bylo Rusko odstřiženo od tradičních trhů ve Spojených států a v Evropě, dodal zdroj. Nebude to však rychlý proces a nezačne letos.



Zatímco válka na Ukrajině pokračuje, dovoz z Číny se zvyšuje a objem obchodů s jüany se na moskevské burze od začátku roku zvýšil více než čtyřicetinásobně, uvedla americká banka . Největší ruský těžař zlata Polyus a hliníkárenský gigant Rusal vydali na místním trhu dluhopisy v jüanech.



Formální podpora čínské vlády pro emisi jüanových dluhopisů by byla pro Moskvu preferovanou variantou. Pravděpodobnější je však podle zdroje to, že ministerstvo financí bude vydávat menší objemy zaměřené na místní hráče, kteří budou chtít někam umístit hromadící se jüany.



Do ruského státního rozpočtu každý týden přicházejí stovky milionů dolarů z prodeje energií. Vláda si tak nyní nepotřebuje půjčovat a prodej dluhopisů v jüanech by sloužil pouze jako ukazatel zájmu společností o vstup na tento trh.



Po zářijovém prodeji rublových dluhopisů by vláda měla oznámit plán pro nadcházející aukce. Ministerstvo již dříve uvedlo, že počáteční prodeje by se mohly pohybovat v rozmezí deset až 30 miliard rublů (4,1 až 12,4 miliardy Kč).



Podíl ruských státních dluhopisů OFZ ve vlastnictví cizinců se po poklesu kvůli invazi teď drží na stabilní úrovni. K 1. červenci vlastnili cizinci dluhopisy za 2,8 bilionu rublů, což představovalo 17,6 procenta dluhu.



Přesun od dolaru a eura, tedy měn, které ruské úřady označily za toxické, směrem k jüanu je další známkou toho, jak se největší světový vývozce energií dokáže přizpůsobit sankcím. Rubl výrazně posílil vůči dolaru a teď je silnější než před válkou na Ukrajině. Příjmy z ropy totiž do Ruska nadále přicházejí, zatímco dovoz klesl. Výnosy rublového dluhu se také vrátily na úroveň před invazí.