Které banky jsou atraktivní?

Vyšší sazby mohou bankám prospívat, na druhou stranu na ně ale doléhá možný ekonomický útlum. Tak se dá podle Gerarda Cassidyho z RBC Capital Markets shrnout situace v tomto sektoru. Dodal, že čisté úrokové marže v posledním čtvrtletí rostly a k tomu samému podle něj dojde ve čtvrtletí třetím.



Růst krátkodobých sazeb podle experta zvyšuje úrokové příjmy bank, a to „dramaticky“. Hodnota bankovních akcií pak bude v prostředí vyšších sazeb tažena zejména vývojem depozit. To znamená, že lépe by si měly vést takové banky, které mají v této oblasti silnou základnu. Větším výzvám budou naopak čelit banky, které se zaměřují více na aktivity spojené s kapitálovými trhy.



Na dotaz týkající se analytik uvedl, že jde právě o banku, která velkou část svých příjmů generuje z aktivit na kapitálových trzích. Ty jsou letos slabé a to se odráží i v hospodaření této organizace. Lépe by na tom měly být například regionální banky, které se více zaměřují na poskytování úvěrů.







Cassidy poukázal na to, že během posledních zhruba patnácti let se nevěnovala moc velká pozornost struktuře rozvah bank. Příčinou byly velmi nízké sazby, ale na této straně nyní dochází kvůli politice Fedu k výrazné změně. S růstem sazeb je tak důležité sledovat, jaký bude rozdíl mezi nákladem financování bank a tím, kolik vydělávají jejich aktiva. Analytik odhaduje, že regionální banky mohou příští rok půjčovat za 6 – 7 % a tyto úvěry mohou být financovány depozity se sazbami u 1 %.



Právě regionální banky s tímto profilem by tedy měly být těmi finančními institucemi, které budou ze současného prostředí těžit nejvíce. Ovšem za předpokladu, že v americkém hospodářství nastane hladké přistání a na banky nedolehne prudký útlum ekonomické aktivity. Tento potenciál se podle experta začíná projevovat tím, že bankovní sektor si v posledních týdnech vede na relativní bázi dobře. Investoři totiž začínají chápat, že úrokové spready se rozšiřují a to se odrazí v hospodaření bank.



Zdroj: CNBC