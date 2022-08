Finančník Rajan: Chytří lidé také dělají chyby, investiční banky nejsou výjimkou

Raghuram Rajan působil jako guvernér indické centrální banky či jako vedoucí výzkumu v Mezinárodním měnovém fondu. V roce 2005 podle Bloombergu varoval před nestabilitou finančního systému, v roce 2007 pak propukla finanční krize. Na Bloombergu nyní v rámci série zaměřené na fungování centrálních bank během kritických období v ekonomické historii mimo jiné popisoval, jak mohou být regulátoři ovlivňováni těmi, které mají regulovat. A přidal svůj pohled na dění kolem finanční krize a politiky Fedu.



Rajan míní, že regulátoři přirozeně naslouchají spíše těm, které regulují, než těm, kterým jsou ve své práci více vzdáleni. Nemusí jít o korupci, ale jednoduše o vztahy a zdroje informací, které mají regulátoři k dispozici. Podle finančníka to bylo zřejmé i během finanční krize, kdy zástupci vlády intenzivně jednali s velkými bankami. Takových vazeb je třeba si být vědom a bránit se proti tomu, aby ovlivňovaly efektivitu regulace.



Podle ekonoma je v tomto ohledu nutné, aby regulátoři měli dobrý přehled o fungování celého systému. Takový přehled ale může být zdrojem falešných představ a důvěry. Před finanční krizí například podle Rajana panoval názor, „že nejchytřejší lidé sedí v a a takoví lidé nemohou dostat jejich firmy do problémů.“ Jinak řečeno, podle tohoto pohledu byly banky dobře zajištěny proti riziku a nečekaným událostem. Jenže se ukázalo, že motivační struktury v systému byly nastaveny tak, že podporovaly riziko a excesy.



Podle ekonoma tedy neplatí, že chytří lidé nemohou dělat vážné chyby. Pád do finanční krize pak nebyl způsoben korupcí či podobnými faktory, i když v některých případech k nim došlo. Příčinou byla plošná víra, že „soukromý sektor neudělá chybu“. Od té doby došlo mimo jiné ke zvýšení kapitálu, kterým finanční instituce disponují, a to zvedlo odolnost systému. Jednak představuje rezervy a vlastní kapitál také podle ekonoma může omezovat tendence k nekalým aktivitám.



Ve finančním systému také nyní panují mnohem větší obavy z toho, že porušení regulace povede k pokutám. Rajan v souvislosti s odolností finančního systému zmínil i změny v majetkové struktuře bank. Podle něj totiž bylo vedení finančních institucí opatrnější v době, kdy vlastníci byli partneři. A hodnota jejich podílů mohla zkolabovat ve chvíli, kdy se firma dostala do problémů. Situace se podle Rajana změnila ve chvíli, kdy se z finančních institucí začaly stávat veřejně obchodované společnosti.



Zdroj: Bloomberg, Youtube