Vstup Porsche na burzu by mohl firmu ohodnotit až na 75 miliard eur

Připravovaný vstup na burzu by mohl německého výrobce luxusních sportovních automobilů ohodnotit na 70 až 75 miliard eur (zhruba 1,7 až 1,8 bilionu Kč). Mateřská společnost totiž oznámila, že stanovila cenu prioritních akcií na 76,50 až 82,50 eura za kus. V případě dosažení horní hranice stanoveného rozpětí by vstup automobilky na burzu znamenal třetí největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO) v evropské historii, uvedla v neděli agentura Reuters.



Koncern rovněž uvedl, že s akciemi se na frankfurtské burze začne obchodovat 29. září. Automobilka bude mít celkem 911 milionů akcií, z toho polovinu kmenových a polovinu prioritních. V rámci vstupu na burzu bude investorům nabídnuto až 113,875 milionu prioritních akcií. Ty mají proti kmenovým akciím přednost například při vyplácení dividend, ale nejsou s nimi spojena hlasovací práva. Státní investiční fondy Kataru, Abu Dhabi a Norska a společnost T. Rowe Price upíší prioritní akcie v hodnotě až 3,68 miliardy eur jako základní investoři na horní hranici ocenění, uvedl Volkswagen.



Volkswagen se navíc dohodl, že jeho hlavní akcionář, holding SE, koupí 25 procent plus jednu kmenovou akcii automobilky , a to za cenu prioritních akcií s přirážkou 7,5 procenta. Porsche bude financovat akvizici kmenových akcií s dluhovým kapitálem až 7,9 miliardy eur. Celkový výtěžek z prodeje akcií v rámci IPO by tak měl dosáhnout 18,1 až 19,5 miliardy eur. hodlá v prosinci svolat mimořádnou valnou hromadu, kde navrhne vyplatit 49 procent celkového výtěžku akcionářům ve formě mimořádné dividendy.

Očekává se, že v pondělí bude zveřejněn burzovní prospekt, poté mohou institucionální a soukromí investoři upisovat akcie Porsche.

Skupina zahrnuje vedle také řadu dalších značek. Kromě vlajkové značky jsou to například Audi, Seat, Bentley či Lamborghini. Součástí koncernu je rovněž automobilka Škoda Auto.

Zdroj: ČTK, Reuters