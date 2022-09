Akcie Porsche půjdou na burzu i přes velice nejisté tržní prostřední

Dozorčí rada na dnešním zasedání schválila plán na uvedení akcií výrobce sportovních vozů na burzu. Uvedly to včera tiskové agentury Reuters a DPA s odvoláním na prohlášení představenstva koncernu.



Schválení primární nabídky akcií přichází ve složité době pro investory, kdy napětí mezi Ruskem a Evropou vyvolalo energetickou krizi a velké turbulence na trhu. Poté, co dozorčí rada dala nabídce zelenou, automobilka zveřejnila záměr vstupu na burzu koncem září nebo začátkem října.



V případě, že investoři neprojeví dostatečný zájem, mohla by ale automobilka podle zdrojů nakonec i své plány na vstup na burzu stáhnout.



Očekává se, že záměr uvést akcie na burzu bude zahrnovat nabídku drobným investorům v evropských zemích, včetně Francie, Španělska a Itálie. Podle zdrojů je to pokus využít věrnou základnu fanoušků .



Volkswagen také rozhoduje, zda schválí prodej 25 procent plus jedné kmenové akcie společnosti AG firmě SE. Tím by rodiny Porscheů a Piëchů, které kontrolují SE, získaly blokační menšinu.



Podle rámcové dohody z února má být prodáno na trhu 25 procent prioritních akcií, což odpovídá 12,5 procentu celkového kapitálu . Podle agentury Reuters by prodej mohl vynést až 10,6 miliardy eur (261 miliard Kč). Kmenové akcie nemají být veřejně obchodovány, budou ve vlastnictví a SE.



Investoři očekávají, že automobilka by mohla být oceněna na 60 miliard až 85 miliard eur. Optimističtější upozorňují na silnou značku , jiní ale zase na pokles hodnoty dalších luxusních automobilek jako Aston Martin a Ferrari. Na horní hranici odhadu by primární nabídka mohla být podle údajů společnosti Refintiv doposud největší v Německu a největší v Evropě od roku 1999.



Investoři ale také upozorňují, že v situaci, kdy evropské akcie klesají, inflace je rekordně vysoká a Rusko zastavilo dodávky plynu, je vstup na burzu nebezpečný.



Volkswagen již několikrát uvedl, že vstup na burzu je důležitý pro financování jeho přechodu na elektrifikaci, který má stát 52 miliard eur.