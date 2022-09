Přichází vlna technologických fúzí a akvizic, valuace ještě klesnou

Rick Sherlund z Merril Lynch se domnívá, že přichází vlna fúzí a akvizic v technologickém sektoru. V rozhovoru pro CNBC ale nejprve poukázal na výrazný pokles valuací, ke kterému došlo zejména u softwarových firem. Není přitom stále jasné, zda již bylo dosaženo dna, to by se podle experta mohlo ukázat až podle finančních výsledků dosažených za třetí čtvrtletí tohoto roku. Ty totiž mohou potvrdit, zda „jsou již špatné zprávy pryč“.



Sherlund míní, že technologické firmy zatím dál reagují na ochlazování ekonomického prostředí propouštěním a snižováním vlastních nákladů. Dlouhodobý výhled je ale podle něj pozitivní, protože dochází k celkové digitalizaci firemního sektoru. Mnohem více společností tak dnes nakupuje software, jeho prodeje nejsou omezeny jen na IT odvětví.



Expert se také domnívá, že v technologickém sektoru dojde k oživení na straně primárních úpisů akcií. Aktivita je zde nyní omezená, až dojde ke změně, budou IPO probíhat za „rozumnější valuace“ než v době, „kdy byly sazby u nuly a peníze zadarmo.“ Na vstup na trh přitom podle Sherlunda čeká řada kvalitních technologických firem.



Spolu s IPO se dá čekat růst počtu fúzí a akvizic. V sektoru tak dojde ke znatelné konsolidaci, a to v prostředí „kapitulujících valuací“. Tedy klesajících valuačních prémií, které byly dříve na trhu patrné. Na trhu přitom hrají velkou roli i fondy soukromého kapitálu, které jsou ovšem nyní ve svých aktivitách omezeny horším přístupem k dluhovému financování. Konkrétně tím, že dluhopisové trhy dnes nefungují tak hladce jako dříve. I zde ale podle experta již jsou patrné známky obratu.



Sherlund tedy míní, že na jedné straně se zlepší přístup k potřebným zdrojům financování, na straně druhé dojde ke zmíněné redukci valuací. To by ve výsledku mělo vést k růstu počtu fúzí a akvizic v technologickém sektoru. V souvislosti s valuacemi se pak na CNBC hovořilo i o a její akvizici společnosti Figma.



Podle některých názorů je akviziční cena příliš vysoko a nepotvrzuje tezi, podle které valuace v sektoru dál klesají. Akvizici ale na CNBC obhajoval zakladatel společnosti Plexo Capital Lo Toney, podle kterého byla Figma pro Sadobe významným konkurentem a celá transakce má smysl kvůli tomu, jak do sebe zapadnou aktivity obou firem. „Podle mého názoru nemělo moc na vybranou. Jednak jde o defenzivní krok, pak je to ale také odraz toho, jakou roli v celkovém produktu hraje design,“ uvedl expert s tím, že „elegantní design“ je stále důležitější a je faktorem, který prodává.



Zdroj: CNBC