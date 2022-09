Řady dolarových milionářů se během nejbližších pěti let rozšíří o dvě pětiny, soudí zpráva o světovém bohatství Credit Suisse 

Počet dolarových milionářů v celém světě se v příštích pěti letech zvýší o 40 procent, přestože růst úrokových sazeb a válka na Ukrajině letos sníží hodnotu aktiv a soukromého majetku. Do roku 2026 bude ve světě více než 87,5 milionu lidí s majetkem nejméně jeden milion USD (24,7 milionu Kč). V roce 2021 jich bylo 62,5 milionu. Vyplývá to ze zprávy Global Wealth Report 2022 sestavené švýcarskou bankou Group.



Počet milionářů poroste rychleji v rozvíjejících se zemích. V Číně se populace milionářů téměř zdvojnásobí.



V první polovině letošního roku hodnota majetku 500 nejbohatších lidí světa klesla o 1,4 bilionu USD. ale očekává rychlé zotavení, zejména v rozvojových zemích. Čína bude dál vytvářet obrovské bohatství, i když její ekonomika vykazuje signály napětí kvůli koronavirovým uzávěrám a omezením v některých sektorech, jako technologický a realitní.



Credit Suisse očekává, že soukromý majetek do roku 2026 stoupne o 36 procent na 169 bilionů USD. Bohatství na dospělého ve stejném období celosvětové vzroste o 28 procent a v roce 2024 překoná hranici 100.000 USD. Počet osob s velmi vysokým čistým jměním, tedy s majetkem více než 50 milionů USD, vroste na 385.000.

Graf: Procentuální změna v USD a odpovídajících cenových úrovní, 2020

Rozvojové trhy silně zasáhla pandemie nemoci covid-19 a růst bohatství tam zpomalil. Loni však tyto trhy opět nabraly na dynamice a v příštích pěti letech podle sníží náskok, který mají rozvinuté země. V rozvojových zemích se má bohatství zvyšovat o deset procent ročně, zatímco v zemích s vysokými příjmy o 4,2 procenta ročně.



Loni hodnota majetku celosvětové vzrostla o 9,8 procenta na 463,6 bilionu USD. Bez zahrnutí vlivu změn směnných kurzů majetek vzrostl o rekordních 12,7 procenta. Nejbohatší jedno procento osob vlastnilo 46 procent veškerého majetku domácností a deset procent nejbohatších pak 82 procent celosvětového bohatství. Největší počet osob s mimořádně vysokým čistým jměním měly Spojené státy, kde jich bylo více než 140.000. Následovala Čína s 32.710 osobami.