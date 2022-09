Recese, nezaměstnanost a ochlazení realit. Powell přiživil negativní sentiment

Včerejší zasedání amerického Fedu vyvolalo negativní reakci. Trhy nakonec nedostaly šanci, aby se konsolidovaly předtím, než se naplno zaměří na výhled recese a rizika spojená s výsledkovou sezónou. Centrální banka debatu o recesi a s ní spojených problémech rozproudila rovnou.



Samotný výhled pro sazby není příliš daleko od tržních předpokladů, co se týče vrcholu sazeb. Rozdíl je ale v tom, že Fed předpokládá rychlejší vzestup a delší setrvání sazeb nahoře. Pokles sazeb, který Fed odhaduje v roce 2024, čekal trh už v příštím roce. Po zasedání se očekávání pohnula vzhůru, ale rozdíl zůstává.



Za důležitější považujeme signály, že utahování politiky bude ekonomiku bolet. To sice Jerome Powell už říkal dříve, nyní tu však máme i zvýšenou prognózu nezaměstnanosti a nižší prognózovaný růst ekonomiky. A k tomu šéf Fedu dodal, že je pravděpodobný útlum trhu práce nebo že asi bude třeba korekce na realitách. Sice znovu zaznělo měkké přistání, ale to už Powell vidí jen v případě specifických podmínek. Sám přitom říká, že neví, jestli ekonomika skončí v recesi a jak hluboké.



Dopad nových informací byl hodně vidět na amerických akciích, méně však na dluhopisech, jejichž výnosy se po nervózní reakci vydávají přece jen dolů. To samé platí dnes dopoledne pro dluhopisy v Evropě. Evropské akciové trhy se sice nacházejí v červeném, ale ztráty se dopoledne snaží zmenšovat a pokles hlavních indexů je už jen kolem půl procenta. Americké futures jsou dokonce mírně v plusu. Ropu nejistota kolem recese srazila níž, ale i v tomto případě dnes sledujeme obrat směrem vzhůru. Eurodolar se zvedá aspoň na 0,9880 a momentálně obrací poté, co Fed znovu dodal sílu americké měně. Korunu nechává poslední dění ve světě v klidu, což znamená, že jí zůstávají úterní ztráty a k euru se obchoduje u 24,65.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:32 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6615 0.0168 24.6899 24.6455 CZK/USD 24.9825 -0.2973 25.1370 24.9560 HUF/EUR 407.1550 0.0492 408.2683 406.1923 PLN/EUR 4.7760 -0.0467 4.7918 4.7689

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9902 0.7735 6.9966 6.9143 JPY/EUR 140.9940 -0.5428 143.6960 140.7450 JPY/USD 142.8245 -0.8611 145.8980 142.4960

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8713 -0.1839 0.8760 0.8712 CHF/EUR 0.9663 1.6373 0.9665 0.9650 NOK/EUR 10.2259 0.5813 10.2518 10.1663 SEK/EUR 10.8688 -0.1461 10.9279 10.8666 USD/EUR 0.9872 0.3278 0.9883 0.9808

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5040 -0.2707 1.5211 1.5026 CAD/USD 1.3445 -0.1114 1.3544 1.3440