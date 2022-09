Volby v Česku: Nejvíc zastupitelů mají nezávislí, ze stran lidovci. ANO vede ve městech a první kolo senátních voleb

Po sečtení hlasů ze čtyř pětin okrsků v obecních volbách držela nejvíce zastupitelských křesel tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran kandidujících samostatně vedli lidovci, následují ODS, STAN, ČSSD, hnutí ANO a komunisté. Do výsledků se zatím vesměs nepromítly údaje z velkých měst. Průběžná účast činila asi 46,5 procenta. Vyplývá to z dnešních údajů na volebním serveru. ANO podle propočtů ČTK vyhrálo volby v sedmi krajských městech. V senátních volbách po sečtení tří čtvrtin senátních okrsků má ANO šanci na 18 senátorů, strany vládní koalice na dvě desítky. Mandát v prvním kole už získali v Bruntále senátor Ladislav Václavec (ANO) a v Ústí nad Orlicí Petr Fiala (KDU-ČSL). Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Vítězem prvního kola senátních voleb je opoziční hnutí ANO před ODS, KDU-ČSL a TOP 09, poraženým hnutí STAN. Premiérové zastoupení ve finále, které bude za týden, bude mít podle propočtu ČTK hnutí SPD. Vládní strany si bez ohledu na výsledek voleb většinu v horní komoře udrží.

Volby do zastupitelstev

Z krajských měst podle propočtů ČTK vyhrálo hnutí ANO komunální volby ve Zlíně, v Hradci Králové, v Olomouci, v Ostravě, Karlových Varech, Ústí nad Labem a Jihlavě. Občanští demokraté skončili první v Českých Budějovicích.



Lidovci tam, kde kandidovali samostatně, měli po sečtení čtyř pětin okrsků 2220 zastupitelů, ODS zatím získala 871 mandátů a Starostové a nezávislí 743. Sociální demokraté obsadili 355 zastupitelských křesel, hnutí ANO jich drželo 314 a komunisté 276. Hnutí SPD mělo po sečtení čtyř pětin okrsků jako samostatně kandidující strana 99 zastupitelů, TOP 09 držela 50 zastupitelských křesel. Piráti získali prostřednictvím samostatných kandidátek 16 zastupitelů. I kandidáti zavedených parlamentních stran se však v obecních volbách ucházejí o voličské hlasy v různých koalicích nebo na listinách místních sdružení. Počty zastupitelů zvolených podle navrhujících stran budou mít vyšší.



Podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy se zatím zdá, že by koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) mohla v krajských městech posílit. V Senátu by pak mohla obhájit většinu. Fiala to řekl ve volebním štábu koalice Spolu. Podle něj je ale zatím předčasné volby hodnotit, dokud nejsou výsledky konečné. Šéf ODS vyzval voliče a voličky, aby přišli k druhému kolu senátních voleb a podpořili kandidáty a kandidátky Spolu.



Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš je zatím spokojený s výsledky senátních voleb. Voliči vyslyšeli apely, že by volby mohly být referendem o vládě, řekl novinářům při příchodu do volebního štábu na pražském Chodově. Očekával vyšší účast voličů.

Senátní volby - první kolo

Hnutí ANO mělo po sečtení devíti desetin senátních okrsků šanci přidat dalších 17 senátorů k Ladislavu Václavcovi na Bruntálsku, který podle propočtu ČTK mandát obhájil. Podobně KDU-ČSL získala senátora v osobě Petra Fialy na Orlickoústecku a dalších šest může obhájit. ODS má ve hře devět finalistů, TOP 09 čtyři. Při minulých volbách před šesti lety v obvodech, kde se volí i nyní, mělo ANO jako tehdejší vládní strana 14 finalistů, z nichž se prosadili jen tři.



Klub Starostů obhajoval šest křesel, má ale jen tři finalisty včetně Aleny Dernerové (SD-SN) na Mostecku. Neprosadili se místopředseda horní komory Jan Horník nebo předseda klubu Petr Holeček. Nejvíce křesel obhajovala lidovecká frakce, a to sedm z 12. Bude mít šanci tento počet těsně udržet. Klub ODS a TOP 09 obhajuje pět z 27 křesel včetně místa předsedy frakce Zdeňka Nytry (ODS) a místopředsedy Tomáše Czernina (TOP 09). Bez ohledu na výsledek voleb budou mít tyto kluby v jednaosmdesátičlenné horní komoře 45 členů.



Devítičlenný klub ProRegion, v němž jsou senátoři ANO a ČSSD, obhajuje šest křesel. Má šanci tento počet navýšit, přestože předseda frakce Jaroslav Větrovský (dosud za ANO, nově za Jihočechy 2012) a Jiří Dušek (dosud za ANO, nově za ODS) se prosadili proti zástupcům ANO. ČSSD zřejmě dosáhne na obhajobu jednoho křesla. Klub Senátor 21 a Pirátů obhajuje dvě ze sedmi míst. Ve finále bude mít zřejmě tři adepty.



Klub ODS a TOP 09 má s minimálně 22 senátory nejnadějnější vyhlídky na to, že zůstane i po volbách nejpočetnější frakcí s právem opět nominovat předsedu horní komory. Šanci zůstat v čele Senátu má Miloš Vystrčil (ODS), který stejně jako Jiří Oberfalzer (ODS) a Jiří Růžička (navržen TOP 09) z klubu Starostů patří mezi finalisty. Jsou mezi nimi rovněž herec Tomáš Töpfer (za ODS) a pravděpodobně i kardiochirurg Jan Pirk (navržen TOP 09) a pražská radní Hana Kordová Marvanová (navržena ODS).



Za ANO zůstal soupeřem Nytry (ODS) na Ostravsku bývalý rychnovský senátor a právník Miroslav Antl (dříve za ČSSD, nyní za hnutí ANO). Na Jihlavsku je Vystrčilovou vyzyvatelkou Jana Nagyová, dříve Mayerová, která je s šéfem ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze dotace na stavbu Čapího hnízda.



Na Plzeňsku naopak do finále opět neprošel žokej Josef Váňa, který se před šesti lety neprosadil na Karlovarsku proti Horníkovi. Tentokrát podlehl mimo jiné bývalé ministryni spravedlnosti Daniele Kovářové. Určitým překvapením voleb je finálová účast kandidátky SPD Evy Chromcové na Karlovarsku a Jany Zwyrtek Hamplové (za Nezávislé) na Kroměřížsku, která těsně předstihla předsedkyni lidoveckého klubu Šárku Jelínkovou. Mezi finalisty je i mostecký primátor Jan Paparega.



K prvnímu kolu senátních voleb, které se konalo souběžně s obecními volbami, přišlo podle dosavadních výsledků 42,46 procenta voličů. Byla by to druhá nejvyšší účast v historii, podobný počet voličů přišel k prvnímu kolu i v roce 1998.