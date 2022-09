Světová banka kvůli zpomalení růstu v Číně zhoršila výhled růstu východní Asie

Hospodářský růst ve východní Asii a Tichomoří letos kvůli zpomalení růstu v Číně prudce oslabí. V příštím roce ale znovu nabere na tempu, uvedla v tiskové zprávě Světová banka (SB). Letos očekává zpomalení růstu v regionu na 3,2 procenta, zatímco v dubnu odhadovala tempo růstu na pět procent. Loni hospodářství regionu vykázalo růst o 7,2 procenta.



Ke zhoršení výhledu vedlo především prudké zpomalení čínské ekonomiky, za kterým stojí přísná protipandemická politika vlády. Tento přístup narušil průmyslovou výrobu, domácí prodej i vývoz, uvedla SB.



Čína utváří 86 procent ekonomického výkonu regionu, který čítá 23 zemí. SB odhaduje, že Čína by měla v letošním roce růst tempem 2,8 procenta. To je výrazné zpomalení proti předchozí prognóze růstu o pět procent. Loni čínská ekonomika posílila o 8,1 procenta, což byl nejlepší výkon za posledních deset let. Příští rok očekává Světová banka růst čínské ekonomiky tempem 4,5 procenta.



Další riziko pro výhled regionu představuje razantní zvyšování úrokových sazeb, ke kterému přistupují centrální banky po celém světě kvůli boji s prudce rostoucí inflaci. To podle SB způsobilo odliv kapitálu a znehodnocení měn.



Světová banka politiky regionu varovala před regulací cen prostřednictvím dotací. Upozornila, že z těchto opatření budou mít prospěch pouze bohatí a že taková opatření odvedou vládní výdaje od infrastruktury, zdravotnictví a vzdělávání, kde jsou potřeba.



SB v květnu zhoršila odhad růstu globální ekonomiky na letošní rok na 2,9 procenta z lednových 4,1 procenta. Varovala, že ke škodám způsobeným pandemií nemoci covid-19 se přidala invaze ruských vojsk na Ukrajinu a že mnoho zemí čelí teď recesi. Dodala také, že pokud se naplní rizika poklesu, mohl by globální růst letos zpomalit na 2,1 procenta a příští rok na 1,5 procenta.