Švédská pobřežní hlídka objevila již čtvrtý únik plynu v plynovodech Nord Stream. Rusko případ vyšetřuje jako mezinárodní terorismus

Švédská pobřežní hlídka objevila již dříve tento týden čtvrtý únik plynu z poškozených plynovodů Nord Stream. Informoval o tom švédský deník Svenska Dagbladet s odvoláním na mluvčího pobřežní stráže. Ruská tajná služba FSB vyšetřuje poškození plynovodů Nord Stream v Baltském moři jako "mezinárodní terorismus".



Podle EU i evropských politiků stojí za poškozením plynovodů úmyslné útoky. Zatím ovšem není jasné, co přesně poškození způsobilo. Rusko odmítlo, že by bylo za škody zodpovědné a naopak zmiňovalo Spojené státy. Podle Dánska bude místo možné prozkoumat nejdříve za týden.

Ruská tajná služba FSB vyšetřuje poškození plynovodů Nord Stream v Baltském moři jako "mezinárodní terorismus". S odvoláním na generální prokuraturu to uvedla agentura Interfax. Ruská generální prokuratura vyšetřování zdůvodnila tím, že poškození plynovodů "způsobilo Rusku značné hospodářské škody". Kreml již dříve uvedl, že zastavení toku plynovodů podle něj není v zájmu Ruska ani Evropy. Moskva odmítá, že by byla za škody zodpovědná, a naopak zmiňovala Spojené státy.



Zprávy o nových problémech s plynovody vedoucími z Ruska do Německa se začaly objevovat v pondělí. Dánské úřady nejdříve oznámily únik z plynovodu Nord Stream 2, Švédsko pak v úterý varovalo před dvěma úniky z Nord Streamu 1. Skandinávští seismologové informovali, že v pondělí zaznamenali na dně Baltského moře výbuchy. Plyn uniká ve velkém množství na různých místech poblíž dánského ostrova Bornholm, a to v dánských i švédských vodách.



I podle dánské předsedkyně vlády Mette Frederiksenové jsou úniky v plynovodech následkem "úmyslné akce". Dánský ministr pro energetiku Dan Jörgensen dodal, že velikost děr v poškozených plynovodech, které jsou 70 až 80 metrů pod hladinou moře, je taková, že je nemohla způsobit například lodní kotva.