Neústupnost Fedu, silný trh práce a další propad na trzích

Na trzích rychle vyprchala dobrá nálada, kterou zařídila Bank of England obranou dluhopisového trhu. Největší problém se tím odložil, ale neblahé důsledky vládní politiky nepůjdou jen tak obejít. Navíc během dne přibyly zprávy z oblasti, na kterou jsou investoři citliví.

Dopoledne to byla vyšší inflační čísla z německých spolkových zemí, která vyústila v předběžnou německou inflaci na úrovni 10 procent (harmonizovaný index dokonce skoro 11 pct). Je to více než minule i než se čekalo. Dál tu máme vzestupnou revizi u deflátoru osobní spotřeby v USA. Sice je to ještě za 2Q, ale i tak jde o signál, že se inflaci bohužel vede lépe, než jsme si mysleli. A vedle toho se vede dobře i trhu práce, který je pro inflaci živnou půdou coby klíčový poptávkový faktor. Počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti klesl pod 200 tisíc a ukazuje tedy na ještě větší utažení trhu. Zástupci Fedu v dnešních vystoupeních nijak neuhnuli z jestřábí rétoriky a jen podtrhli směr, který naznačila data. Strach z ještě tvrdší měnové politiky a recese tak zesiluje.

Akcie na obou stranách Atlantiku strmě padají, v čele s Nasdaqem, jehož ztráty překročily 3 procenta. Dluhopisové výnosy míří vzhůru, a to nejen s Fedem, ale také ECB, která chce v zájmu krocení inflace udělat vše, co bude nutné. A zapomínat nelze ani na nový masivní výdajový plán v Německu na stabilizaci cen energií. Tentokrát ovšem není výprodej spojen s posilováním dolaru. Americká měna naopak slábne k euru i libře, přičemž eurodolar stoupá na 0,9745.

Koruna posiluje po jednání ČNB. Centrální banka sice nechala sazby beze změny, ale nevyloučila jejich zvýšení příště. Navíc se dál hlásí k usměrňování kurzu koruny. Je otázkou, zda k dnešnímu skokovému posílení stačila jen tato slova, nebo jestli je banka podpořila i další intervencí na trhu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5819 -0.2812 24.7071 24.5765 CZK/USD 25.1645 -0.6181 25.6085 25.1570 HUF/EUR 421.2878 1.9612 424.5600 412.4726 PLN/EUR 4.8616 1.0907 4.8756 4.8139

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9634 -0.6652 7.0362 6.9153 JPY/EUR 141.1350 0.6428 141.3373 139.4623 JPY/USD 144.6065 0.3299 144.7800 144.4830

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8851 -1.0548 0.8982 0.8845 CHF/EUR 0.9581 0.8579 0.9584 0.9468 NOK/EUR 10.5014 1.1038 10.5051 10.4359 SEK/EUR 10.9594 0.4436 10.9768 10.9218 USD/EUR 0.9764 0.2721 0.9775 0.9636

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5449 0.7261 1.5538 1.5330 CAD/USD 1.3714 0.8011 1.3757 1.3659