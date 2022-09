Americká ekonomika ve čtvrtletí klesla o 0,6 procenta, potvrdili statistici

Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla v přepočtu na celý rok o 0,6 procenta. V konečné zprávě to dnes oznámilo americké ministerstvo obchodu, které tak potvrdilo svůj předchozí odhad.



V prvním čtvrtletí největší ekonomika světa zaznamenala v přepočtu na celý rok propad o 1,6 procenta. Dvě čtvrtletí poklesu za sebou se obvykle považují za technickou recesi, není to ale její definitivní ukazatel.



Za menším poklesem ve druhém čtvrtletí ve srovnání s prvním kvartálem je oživení vývozu a zrychlení spotřebitelských výdajů, uvedlo ministerstvo.



Většina ekonomů pochybuje, že ekonomika je na cestě do recese. Trh práce je totiž ve velmi dobré kondici, firmy dál nabírají zaměstnance, míra nezaměstnanosti je nízká a počet volných pracovních míst vysoký. Také růst inflace ve Spojených státech v srpnu zpomalil na 8,3 procenta z červencové hodnoty 8,5 procenta.



Americká centrální banka (Fed) už letos několikrát zvýšila svou základní úrokovou sazbu, naposledy o tři čtvrtě procentního bodu do pásma 3,00 až 3,25 procenta. Podle aktuální projekce Fedu tempo růstu americké ekonomiky letos zpomalí až na 0,2 procenta a příští rok ekonomice poroste průměrným tempem 1,2 procenta.