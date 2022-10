Víkendář: Dolar jako nejatraktivnější aktivum a možný příklon k populistické fiskální politice

Je překvapivé, jak dlouho investorům docházelo, že obrat v politice americké centrální banky není za rohem a bude třeba další zvedání sazeb. Pro Bloomberg to v souvislosti s posilováním dolaru uvedl Daniel Gerard ze společnosti Global Markets. Podle něj nejsou kvůli následnému utahování monetární politiky a horšímu výhledu na straně zisků obchodovaných firem moc atraktivní akcie. „Dolar je aktivem, které je nyní dobré držet.“



Americká monetární politika podle experta významně ovlivňuje i chování dalších centrálních bank. Ty podle něj nemohou zůstat za Fedem pozadu, musí čelit domácí inflaci, ale i tlaku na odliv kapitálu a oslabování kurzu domácí měny. To je tedy nutí k utahování, ve stejnou dobu ovšem „musí chránit růst“. To není v současné době jednoduché a Gerard míní, že se to projeví na fiskální politice.

Tlak na fiskální uvolnění, které by šlo proti monetárnímu utahování, byl podle experta očekáván zejména v některé rozvíjející se zemi. Podle něj třeba v Indii, která mohla svou fiskální politiku výrazně otočit proti monetární kontrakci. Nakonec ale k takovému vývoji došlo překvapivě v zemi ekonomicky vyspělé, tedy ve Velké Británii. Gerard k tomu dodal, že bude zajímavé sledovat, co učiní další vlády ve vyspělých zemích, z nichž některé často tíhnou k populismu.



V odpovědi na dotaz týkající se energetiky Gerard uvedl, že na jednu stranu chápe argumenty poukazující na slábnoucí poptávku. Negativní sentiment vůči energetickému sektoru je ale podle něj přehnaný. Jednak má za to, že americké hospodářství na tom není tak špatně, jak se někteří domnívají. K tomu je podle experta stále napjatá situace na nabídkové straně trhu s energiemi. Sektor tak má potenciál pro pozitivní překvapení a Gerard připomněl, že ziskovost firem v sektoru je stále velmi vysoká.

Gerard odpovídal také na dotaz týkající se atraktivity dluhopisů. Podle svých slov již nějakou dobu tvrdí, že jde o nejrizikovější část smíšených portfolií. Akcie totiž drží nahoře dobrá ziskovost obchodovaných firem, ale „u sazeb bylo v podstatě jisté, že půjdou nahoru.“ A existuje možnost, že jejich růst není ani v současné době u konce. Riziko podle experta samozřejmě existuje také u akcií, ale ziskovost je daleko od nějakého krizového stavu a „akcie jsou pravděpodobně lepší relativní volbou“, zejména co se týče odolných a silných firem zaměřených na globální trhy.



Zdroj: Bloomberg