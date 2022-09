Rozbřesk: ČNB ponechala sazby na 7 procentech. Libra se stabilizuje, forint na historickém minimu

ČNB na svém zářijovém zasedání podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny na úrovni 7,0 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 5 členů bankovní rady, zatímco dva členové (s vysokou pravděpodobností Marek Mora a Tomáš Holub) hlasovali pro růst sazeb o 75 bazických bodů. Centrální banka také potvrdila závazek nadále „bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny”.



Z velmi úsporných vyjádření guvernéra Aleše Michla po zasedání lze usuzovat, že bankovní rada je v tuto chvíli spokojena s tím, jakým způsobem působí úrokové sazby na stávající úrovni, kterou považuje za “dostatečně” vysokou. Aleš Michl v této souvislosti zmiňoval dopad vyšších úrokových sazeb na nové úvěry a přirozený pokles spotřeby domácností v reakci na vysokou inflaci.



Podle dalších vyjádření se ovšem zdá, že ani nový guvernér si není “stoprocentně” jistý, zda 7% sazby budou pro ekonomiku dostatečně vysoké. Aleš Michl nevylučuje možnost dalšího růstu úrokových sazeb, pokud by se měla naplnit některá pro-inflační rizika. Zde centrální banka opětovně zmiňuje především rychlejší než očekávaný růst mezd. Na přímou otázku, jak vysoký by růst mezd musel být, aby bankovní rada přestala považovat inflační očekávání za ukotvená, však guvernér odpovědět nechtěl. Z vystoupení guvernéra a nových členů bankovní rady zatím usuzujeme, že překvapení v dynamice mezd by muselo být skutečně vysoké na to, aby se alespoň část holubic rozhodla změnit tábor.



Rizikem ve směru vyšších úrokových sazeb zůstává také kurz koruny, resp. výraznější prodejními tlaky na české měně. Její obrana se totiž se zužujícím pozitivním úrokovým diferenciálem jak vůči euru, tak dolaru může začít ČNB významně prodražovat. V základním scénáři (mělká recese) nepočítáme s tím, že sázky proti koruně budou natolik výrazné, aby přesvědčily holubičí ČNB v nejbližších měsících k dalšímu zvýšení sazeb. Pokud by ale došlo na alternativní scénář (hluboká recese spojená s výrazným nedostatkem plynu během zimy), bude ČNB podle našeho názoru nucena stabilizovat český finanční systém (zabránit masivnímu odlivu kapitálu) dalším růstem úrokových sazeb…a to nehledě na výrazně hlubší propad českého hospodářství.



TRHY



Koruna

Koruna v reakci na rozhodnutí ČNB ponechat sazby beze změny posílila pod 24,50 EUR/CZK. Podobně jako při srpnovém zasedání je pravděpodobné, že za posunem na silnější úroveň stojí neúspěšné sázky spekulantů na konec současného intervenčního režimu. Ten včera bankovní rada znovu potvrdila, což znamená, že ČNB bude i nadále intervenovat na devizovém trhu, aby bránila „nadměrným kurzovým výkyvům“. Guvernér Michl nicméně odmítl poskytnout jakékoli detaily ohledně délky trvání či podmínek exitu z intervenčního režimu. My předpokládáme, že ČNB bude držet kvazi-fixní kurzový režim minimálně do konce tohoto roku, přičemž její aktivita na devizovém trhu bude v čase narůstat vzhledem k utahujícímu se úrokovému diferenciálu a z toho plynoucích depreciačních tlaků.



Eurodolar

Stabilizace britské libry a vysoká německá inflace pomohly eurodolaru vrátit se blíže k paritě. Naopak vystoupení amerických centrálních bankéřů nebyla přehnaně agresivní a to přesto, že čerstvá týdenní data z trhu práce v USA byla opět velmi silná (a indikují dobrý výsledek payrolls příští týden).



Dnes bude eurodolarový trh sledovat dopoledne výsledek inflace za eurozónu, který zřejmě zpečetí zvýšení sazeb ze strany ECB o dalších 75 bazických bodů. Odpoledne budou ve hře americká data za osobní spotřebu.



Regionální Forex

Nákaza, kterou na ostatní devizové trhy rozšířila britská libra zasáhla citelně maďarský forint, který nekompromisně poslala na historická minima vůči euru i dolaru. Forint bude tedy především sledovat libru a to jak trhy dluhopisů zareagují na důležitá data v eurozóně a USA.