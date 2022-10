Komerční banka navrhuje mimořádnou dividendu 55,50 Kč. Futures jsou zelené

navrhla mimořádnou dividendu ve výši 55,50 Kč. během včerejší divoké jízdy nejprve odepsala 12 %, aby ztráty následně získala zpět. Britská premiérka Trussová přichází o podporu svých ministrů a futures jsou dnes zelené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,4 %, FTSE 100 +0,8 % a DAX +1,4 %.



Komerční banka navrhla mimořádnou dividendu ve výši 55,50 Kč (dividendový výnos 9 %) z nerozděleného zisku let 2019-20. Každý akcionář, který bude mít podíl v 30. listopadu 2022, bude mít nárok na výplatu splatnou 22. prosince 2022. Výplata zároveň povede ke snížení ukazatele kapitálové přiměřenosti z 20,3 % v první pololetí 2022 o méně než 2 procentní body. Oznámení o plánovaném rozdělení přebytečného kapitálu akcionářům je v souladu s našimi očekáváními. Vzhledem k nízké valuaci banky by měl být tento vysoce nadprůměrný dividendový výnos pro akcii podporou. Spolu s řádnou (námi odhadovanou) dividendou ve výši 58 Kč ze zisku roku 2022 akcie nabízí 18% kumulativní dividendový výnos na horizontu 12 měsíců.



Akcie švýcarského bankovního gigantu v pondělí po víkendu horečných spekulací na Twitteru o jeho finančním zdraví klesly o 12 % na historické minimum, během dne ale získaly téměř všechny ztráty zpátky.



Méně než měsíc po svém premiérském postu Liz Trussová podle některých ministrů neučinila základní kroky k zajištění podpory pro své plány, jako je jejich předložení do kabinetní debaty, a vyjádřili pochybnosti o způsobu, jakým řídí vládnoucí Konzervativní stranu. Jeden bývalý ministr kabinetu předpověděl, že Trussová do roka odejde, aby strana měla čas na regeneraci před všeobecnými volbami, které se musí konat nejpozději do ledna 2025.