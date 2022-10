Apple meziročně zdvojnásobil vývoz iPhonů vyrobených v Indii. Čínská produkce ji přesto dalece převyšuje

Americká technologická společnost z Indie od dubna vyvezla přístroje iPhone za více než miliardu dolarů. sází na výrobu v této jihoasijské zemi čím dál více, mimo jiné kvůli napětí mezi Washingtonem a Pekingem, uvedla dnes agentura Bloomberg.

Při současném tempu mají odchozí dodávky indických iPhonů, zejména do Evropy a na Střední východ, dosáhnout během 12 měsíců do března 2023 hodnoty 2,5 miliardy dolarů, uvádějí zdroje Bloombergu.. To je téměř dvojnásobek hodnoty iPhonů ve výši 1,3 miliardy dolarů vyvezených z Indie do března 2022. Indie je ale stále daleko za Čínou, kde se podle odhadů Bloomberg Intelligence vyrobilo 230 milionů iPhonů.

Indie tvoří jen malý zlomek produkce iPhonů, přesto je to dobrým znamením pro plán premiéra Narendry Modiho udělat z této země alternativu k Číně jako továrny pro celý svět. Firmy ze Spojených států se snaží přenášet výrobu mimo Čínu, kde přetrvávají tvrdá karanténní opatření kvůli covidu-19 a panuje nejistota ohledně vztahů mezi Pekingem a Washingtonem.

Zařízení exportovaná z Indie od dubna do srpna tohoto roku zahrnují modely iPhone 11, 12 a 13 a vývoz nové řady 14 začne brzy, uvedli lidé. Kromě chytrých telefonů Indie připravuje plány na posílení finančních pobídek pro výrobce tabletů a notebooků v naději, že přiměje , aby tam vyráběl i MacBooky a iPady.

Ale přestěhovat se z Číny, kde Apple téměř dvě desetiletí budoval hluboký dodavatelský řetězec, není snadné. Analýza Bloomberg Intelligence odhaduje, že přesunutí pouhých 10 % výrobní kapacity Applu z Číny, kde se vyrábí zhruba 98 % iPhonů společnosti, by trvalo asi osm let.

Zdroj: Bloomberg