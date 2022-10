Trhy jsou nerozhodné. Fed a blížící se data zdrojem opatrnosti

Dnešní den sice začal pro hlavní evropské akciové trhy růstově, ale zisky se postupně ztenčují a přecházíme ke smíšenému vývoji. Dluhopisy vykazují podobně jako akcie jen drobné změny ve srovnání se včerejškem. Eurodolar momentálně koriguje menší zisky a obchoduje se mírně pod 0,99.



Náš dojem z aktuální situace je, že je zde řada investorů, kteří by na nižších úrovních chtěli kupovat, ale jejich odvahu přece jen tlumí obavy z měnové politiky a důležitých dat. Bankéři z Fedu se vůbec netváří, že by chtěli rychle obracet směr politiky, jak si trhy začátkem týdne dělaly naději. Do toho se přidává růst ropy podpořený OPECem. Dnes odpoledne a večer je na programu série komentářů amerických centrálních bankéřů, kteří podle nás nebudou dávat náznaky, že by boj proti inflaci měl skončit nebo že se Fed začíná bát recese.



Navíc nás zítra čekají další důležitá data z trhu práce. Sice se čeká určité ochlazení tvorby pracovních míst, ale stále pouze na úroveň, která udrží trh velmi napjatý. Indicie pro vládní data, které jsme zatím dostali, žádné ochlazování nenaznačují. Celkově vzato jsou tedy data určitě důvodem k opatrnosti.



Na domácí scéně je tématem číslo jedna daň z mimořádných zisků. Úprava daně pro banky by měla být zveřejněna dnes odpoledne. Mezitím táhne pražskou burzu nahoru díky signálu, že se evropská energetická regulace nebude rozšiřovat o národní regulaci, a pokud ano, firma může navýšit výplatní poměr na 100 pct. Koruna příliš nereaguje na špatná data z domácí ekonomiky a obchoduje se zhruba na svém. Maloobchodní tržby v srpnu propadly skoro 9 procent.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5013 0.0406 24.5498 24.4715 CZK/USD 24.7475 -0.1412 24.8015 24.6670 HUF/EUR 423.1573 0.3136 424.4541 420.9553 PLN/EUR 4.8474 0.5642 4.8568 4.8162

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0452 0.1821 7.0644 7.0274 JPY/EUR 143.2435 0.2092 143.4806 142.9150 JPY/USD 144.7100 0.0629 144.7200 144.4900

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8752 0.2905 0.8761 0.8718 CHF/EUR 0.9721 0.0170 0.9734 0.9680 NOK/EUR 10.4394 0.6969 10.4409 10.3611 SEK/EUR 10.8592 0.0101 10.8847 10.8224 USD/EUR 0.9898 0.1619 0.9926 0.9876

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5425 0.1080 1.5449 1.5286 CAD/USD 1.3653 0.2743 1.3664 1.3565