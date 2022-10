Pevný postoj Fedu tlačí výnosy nahoru, akcie pod tlakem

Neel Kashkari platil za jednu z velkých holubic v měnovém výboru Fedu, ale poslední dobou je všechno jinak. Také dnes. Kashkari přímo říká, že Fed je docela hodně daleko od přestávky ve zvyšování sazeb a ke změně současného postoje by musel dostat opravdu velmi silný důvod. Stále podle něj chybí důkazy, že by inflační tlaky dosáhly vrcholu. Loretta Mesterová, zastupující dlouhodobě jestřábí tábor, dodává, že se Spojené státy nacházejí v prostředí nepřijatelně vysoké inflace. Krom toho dnes vyšly počty žádostí o dávky v nezaměstnanosti, které sice byly vyšší než odhady, ale absolutně jde stále o velmi nízké číslo svědčící o utaženém trhu práce. Oficiální měsíční data o zaměstnanosti jsou na programu hned zítra.



Pevný postoj Fedu potenciálně podpořený utaženým trhem práce není pro trhy příznivá kombinace. Výnosy znovu poskočily výš a postupně redukují nedávný pokles - to platí pro zámoří i Evropu. Hlavní akciové indexy jsou v červeném, ale většinou nejde o velký propad. S&P 500 je dole o necelé půlprocento, v Evropě činí ztráty na indexech až do jednoho procento. Ačkoli by pohyb výnosů hovořil spíše pro euro, díky vyšší averzi k riziku je na tom dnes lépe dolar, který posiluje na 0,9835 a připisuje si zisky také vůči britské libře.

Ropa postoupila zhruba o procento výš. Reakce na včerejší rozhodnutí OPEC+ nebyla příliš velká, ovšem signál, že je tu odhodlanost držet cenu výš, bude mít tendenci i v dalších měsících poskytovat ropě podporu. Na jednu stranu dobrá zpráva pro energetický sektor, na stranu druhou nepříznivá informace o pomalejším odeznívání "benzínové" inflace.

Koruna zvládá negativní sentiment ve světě i slabá domácí data o maloobchodu celkem dobře a na páru s eurem víceméně drží pozice po včerejším posílení. Pražská burza uhájila kosmetický růst díky , zatímco většina trhu končí v červeném.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5045 0.0196 24.5498 24.4674 CZK/USD 24.9245 0.5589 24.9715 24.6670 HUF/EUR 422.7902 0.2493 424.4541 420.9553 PLN/EUR 4.8830 1.2686 4.8871 4.8162

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9961 -0.5059 7.0644 6.9868 JPY/EUR 142.3800 -0.4117 143.4806 142.1832 JPY/USD 144.8095 0.1431 144.9030 144.4900

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8792 0.7534 0.8805 0.8718 CHF/EUR 0.9718 0.0720 0.9742 0.9680 NOK/EUR 10.4847 1.1430 10.5038 10.3611 SEK/EUR 10.9045 0.4591 10.9113 10.8224 USD/EUR 0.9832 -0.5363 0.9926 0.9819

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5552 1.0117 1.5586 1.5286 CAD/USD 1.3718 0.8182 1.3731 1.3565