Další zhoršení výhledu, další varování. Akcie zůstávají pod tlakem

Finanční trhy, už tak nervózní z toho, co přinesou inflační data a firemní výsledky, dnes dostaly pro jistotu další negativní impuls v podobě zhoršeného výhledu MMF. Měnový fond sice posunul odhad růstu globální ekonomiky v příštím roce jen o dvě desetinky na 2,7 z 2,9 pct, to by ale znamenalo nejhorší výkon od roku 2009. MMF také přidal varování, že riziko propadu se týká třetiny světa, že roste nebezpečí chyb v hospodářské politice a že důsledky utahování Fedu a silného dolaru se projeví globálně. Fond v reportu přímo píše, že to nejhorší je zatím ještě před námi.

Kromě toho se množí varování před inflací v USA, jako například dnes od JPM. Rozvířená zůstává i situace na Ukrajině a Británie řeší rozpočet. Ministr financí Kwarteng zatím mluvil o závazku k fiskální zodpovědnosti, ale detaily zatím nemáme.

Celkově vzato je tu stále řada rizik, skrze něž je těžké vidět světlé zítřky, a která tak odrazují investory od nákupů akcií. Hlavní indexy zůstávají v červeném i přes lehké odpolední zlepšení - např. DAX je dole o 0,7 a S&P 500 ztrácí 0,4 pct. Pražská burza dál klesá hlavně pod vahou , ale přidávají se také banky.

Dluhopisy jsou na tom smíšeně. Výnosy v jádru eurozóny klesají, na periferii je tomu naopak. V USA jsou lehce dole kratší výnosy, zatímco u těch delších vidíme nárůst. Eurodolar se nadále pohybuje mírně nad 0,9700, libra se zvedá k 1,1100. Koruně nepomohla vyšší domácí inflace a její kurz k euru slábne na 24,55.

