Odvolací soud obnovil Trumpova cla

Americký odvolací soud obnovil cla uvalená prezidentem Donaldem Trumpem, jež ve středu večer pozastavil americký federální soud pro mezinárodní obchod. Informovala o tom agentura Reuters. Podle rozhodnutí, proti němuž se Bílý dům odvolal, je zavádění cel pravomocí Kongresu. Trump naopak tvrdí, že souhlas Kongresu nepotřebuje, protože jde o otázku národní bezpečnosti, a zpochybňuje pravomoc obchodního soudu v tomto případě.



Odvolací soud pro federální obvod ve Washingtonu v usnesení neuvedl odůvodnění. Žalující straně nařídil, aby stanovisko k případu dodala do 5. června, a administrativě dala čas na odpověď do 9. června.



Rozhodnutí se netýká dalšího rozsudku, v němž federální soudce Rudolph Contreras rozhodl o nezákonnosti části cel uvalené na konkrétní firmy, které cla napadly u soudu. Contreras současně zablokoval tato konkrétní cla.



Trump na začátku dubna představil rozsáhlá cla, která označil za reciproční, s minimální sazbou deset procent na většinu zboží dováženého do USA z mnoha zemí světa. Řadě států zavedl vyšší cla, na což finanční trhy reagovaly prudkým propadem. Později Trump platnost vyšších cel odložil, aby ponechal prostor pro jednání.



Soud pro mezinárodní obchod se sídlem v New Yorku ve středu večer vyhověl žalobě a platnost cel pozastavil. Soudci také nařídili Trumpově administrativě, aby do deseti dnů vydala nové příkazy, které jsou v souladu se soudním zákazem.



Tříčlenný soudní senát rozhodnutí zdůvodnil tím, že prezident nemá pravomoc zavádět cla a řešit obchodní politiku, která podle ústavy náleží Kongresu. Obchodní deficit podle soudců není otázkou národní bezpečnosti, jak tvrdí Trump.