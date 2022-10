Snaha USA zabránit Číně vyvíjet špičkové čipy pomohla k umazání 240 mld. USD tržní hodnoty z polovodičového sektoru

Akcie čipařů v Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu zamířily dolů a vymazaly z tohoto sektoru více než 240 miliard dolarů globální tržní hodnoty. Taiwan Semiconductor Manufacturing, největší smluvní výrobce čipů na světě, se dnes propadl o rekordních 8,3 %. Vedle toho klesaly také akcie Samsung Electronics a Tokyo Electron. A následně se výprodej rozšířil i na měnové trhy. Jihokorejský won se oproti dolaru propadl o více než 1,6 % a tchajwanský dolar klesl o 0,7 %.





Bidenova administrativa omezila schopnost amerických firem prodávat vybavení a technologie svým čínským protějškům. Existují obavy, že by se tato omezení mohla rozšířit i na další země, přičemž rozsah a konečný dopad těchto kroků zůstává otázkou. To zatím vyvolalo dvoudenní pokles o více než 9 % na Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, který tak v pondělí skončil na nejnižší úrovni od listopadu 2020. Trhy v Koreji, Japonsku a na Tchaj-wanu byly ten den kvůli svátkům zavřené a dopad tak přichází později a o to intenzivněji.





Americké čipové akcie jsou na cestě dolů již třetí den, přičemž , Advanced Micro Devices, a klesají před otevřením trhu o více než 1 %. A výrobce čipových nástrojů Holding zaznamenal v Amsterdamu pokles o 2,3 %, čímž dosáhl třídenní ztráty na více než 11 %.



Samsung ztratil 3,9 %, což je nejvíce za rok. Jihokorejská SK Hynix, jeden z největších světových výrobců paměťových čipů, který má závody v Číně a který je součástí dodavatelské sítě a rozesílá komponenty do celého světa, klesl o 3,5 %. Podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg současná ztráta již vymazala z celosvětových akcií čipů více než 240 miliard dolarů od čtvrtečního uzavření.



Opatření USA zahrnují omezení vývozu některých typů čipů používaných v umělé inteligenci a superpočítači a také přísnější pravidla pro prodej polovodičových zařízení jakékoli čínské společnosti. Washington také přidal další čínské firmy na seznam společností, které považuje za „neověřené“, což znamená, že američtí dodavatelé budou čelit novým překážkám při prodeji technologií těmto subjektům. To má za cíl zastavit snahu Číny rozvíjet vlastní čipový průmysl a posilovat své vojenské schopnosti. Zahrnuje i omezení vývozu některých typů čipů používaných v umělé inteligenci a superpočítačích a zpřísňuje pravidla pro prodej zařízení pro výrobu polovodičů jakékoli čínské společnosti.



„S nejnovějším opatřením by pro Čínu bylo obtížné vyrábět a vyvíjet polovodiče, protože většině polovodičových zařízení dominují USA a jejich spojenci, jako je Japonsko a Nizozemsko,“ napsal Chae Minsook, analytik Korea Investment & Securities. "Čipový průmysl není možné udržet bez nejnovějších zařízení."



Pro společnosti se závody v Číně (včetně těch mimo USA) vytvoří nová pravidla Bidenovy administrativy další překážky, které budou vyžadovat schválení vlády. Podnítí tím řetězový dopad na celý dodavatelský řetězec tohoto sektoru a přidají se k rostoucímu seznamu překážek pro technologické akcie, včetně jestřábího Fedu a napětí v Tchajwanském průlivu.



„Věříme, že krátkodobá nejistota ohledně poptávky čipařů poroste, protože Čína je druhým největším trhem cloud computingu na světě,“ napsal v poznámce Phelix Lee, akciový analytik společnosti Morningstar. "Nový šok může dále utlumit sentiment v sektoru, který je již zpustošen slabou poptávkou po spotřební elektronice."



Tato omezení jsou „velkou překážkou pro Čínu“ a „špatnou zprávou“ pro globální polovodiče, uvedl analytik Holdings David Wong v pondělním komentáři. Čínské snahy o lokalizaci výroby čipů mohou být také „v ohrožení, protože nemusí být schopna využívat vyspělou výrobu na Tchaj-wanu a v Koreji,“ napsal.



Morgan Stanley uvedl, že širší omezení týkající se superpočítačů a nadnárodních kapitálových investic v Číně by mohla být „rušivá“. Čínská státní média a úředníci na Bidenův krok v posledních dnech reagovali. Varovali před ekonomickými důsledky a vyvolali spekulace o potenciální odvetě.



„Poslední krok USA přiměje Čínu k rychlejšímu postupu podpory domácího čipového průmyslu,“ domnívá se analytik společnosti Omdia Akira Minamikawa. "Japonské firmy by měly být připraveny na budoucnost, možná za deset nebo dvacet let, kdy ztratí všechny čínské zákazníky v důsledku současného napětí, které zrychluje čínské úsilí."

Zdroj: Bloomberg