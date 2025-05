Rozbřesk: Trumpova cla: platí, neplatí a znovu platí

Netrvalo to ani dvacet čtyři hodin a Trumpova reciproční obchodní cla jsou znovu v platnosti. Rozhodnutí amerického federálního soudu pro mezinárodní obchod o neplatnosti cel totiž včera dočasně pozastavil odvolací soud. Stalo se tak bez konkrétního zdůvodnění, žalobcům však soud nařídil, aby do 5. června dodali konkrétní argumenty, Trumpově administrativě pak do 9. června.



Jak významnou překážkou je pro Trumpovu obchodní politiku jeho spor se soudní mocí? Rozhodně se jedná o další komplikaci, která může eskalovat a skončit až u nejvyššího soudu. Dle právníků ale existují i jiné zákonodárné způsoby, jak může Trump cla uvalit. V takovém případě by šlo zejména o cla, která jsou lépe zacílená – ostatně sektorových tarifů na automobily, hliník a ocel se rozhodnutí soudu nedotkly. Stejně tak by mělo být možné uvalit i vyšší cla na konkrétní země.



Implementace „nových“ cel by ale zabrala více času a zřejmě ukončila Trumpovu celní akrobacii, respektive neustále změny výše tarifů. I když i vůči tomu jsou už trhy relativně imunní, jak ilustruje nová populární zkratka na trzích TACO (Trump always chickens out), neboli Trump nakonec vždycky couvne. Ta se americkému prezidentu velmi nezamlouvá, jak ukázal ve včerejším rozhovoru, avšak sám připustil, že jde o jeho vlastní vyjednávací taktiku.



Co bude dále? To je nyní v záplavu šumu těžké říct, nicméně jsme stále přesvědčení, že obchodní cla už jsou za svým vrcholem a budou pozvolna klesat. Koneckonců zásah soudní moci dává Trumpovi šanci zachovat si tvář – vinu za selhání jeho celní politiky může hodit na soudce a začít se soustředit na jiné priority. To by byl pro trhy jasný býčí signál, zda se tak stane, ale v tuto chvíli zřejmě neví ani Donald Trump.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna končí další týden, ve kterém byla její rozkolísanost minimální a od hranice 24,90 EUR/CZK se výrazněji neposunula. Dnes ráno zveřejní statistický úřad detailní výsledek tuzemského HDP za první čtvrtletí. Z pohledů centrální banky bude důležitá zejména dynamika domácí poptávky – jak spotřeba domácností, tak i investice. Pro trhy však půjde o staré číslo a daleko více je bude zajímat příští týden a předstihové indikátory v podobě PMI.



Eurodolar



Eurodolar včera rychle vymazal ztráty, když americké týdenní statistiky z trhu práce (týdenní žádosti o podporu) vykázaly viditelné zhoršení a poslaly dolarové sazby směrem dolů. Dolaru rovněž nepomohlo setkání prezidenta Trumpa se šéfem Fedu Powellem, které ze strany Bílého domu přineslo další apel na rychlejší snižování úrokových sazeb.

Dnešní den bude primárně o inflaci, byť je samozřejmě nutné sledovat zprávy týkající se amerických cel. V eurozóně bude zveřejněna španělská, italská a německá inflace – v USA pak Fedem sledovaný deflátor osobní spotřeby a reálné spotřebitelské výdaje.



Regionální Forex

Polský devizový trh v klidu vyhlíží druhé kolo prezidentských voleb. Rozhodne se mezi vládním kandidátem pro-evropské Občanské koalice Rafałem Trzaskowským a kandidátem sociálně-konzervativní opoziční strany Právo a Spravedlnost Karolem Nawrockým. Předvolební průzkumy jsou velmi vyrovnané, přičemž o vítězi rozhodnou hlasy krajní pravice (jejíž kandidáti skončili v prvním kole na třetím a čtvrtém místě).



Akcie



Hlavní americké indexy jsou na dobré cestě uzavřít týden i měsíc výše. Před čtvrteční seancí vzrostly indexy S&P 500 a DJIA tento týden o 1,5 % a 1,2 %, zatímco index Nasdaq Composite posílil téměř o 2 %. Tento měsíc si S&P 500 připsal 5,7 %. Dow přidal 3,5 %, zatímco Nasdaq vyskočil o 9,5 %. Akcie společnosti Nvidia vzrostly o 3,2 % poté, co výrobce čipů oznámil silnější než očekávané zisky za první čtvrtletí. Akcie Tesla vzrostly o 0,4 %, když generální ředitel Elon Musk potvrdil, že opouští svou roli v Trumpově administrativě. Akcie Best Buy klesly o 7,3 % poté, co tento maloobchodní řetězec snížil svůj výhled na fiskální rok 2026, aby odrážel dopad cel, a investoři tak přehlédli lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí.