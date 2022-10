Pozitivní nálada se přenáší z Asie do Evropy. Tahouny jsou sektory financí, energií či utilit

Evropské trhy navazují na pozitivní obchodní seance v Asii a konec týdne se zatím nese v pozitivním duchu. Index Stoxx 600 přidává více než 1 %. Tahouny jsou sektory financí, energií, utilit nebo základních materiálů.



Dobrá nálada je vidět i na dluhopisových trzích, výnosy klesají, např. u desetiletých giltů pozorujeme propad o více než 20 bazických bodů, což je na poměry státních dluhopisů rozvinutých zemí poměrně velký skok dolů.



Akcie posilují díky upgradu od analytiků Redburn, kteří na titulu vidí až 50% potenciál růstu, obdobné hodnocení mají na tomto titulu rovněž analytici konkurenční banky , kteří akciím přisuzují až 60% potenciál růstu od současných cen.



Posilují rovněž akcie ropného producenta Enregies, a to díky předběžným výsledkům za 3. kvartál, kde se počítá s vysokými rafinačními maržemi, i když u destilátů prý došlo k určitému poklesu proti kvartálu předchozímu. Akcie i tak reagují téměř 3% růstem.



Pražská burza začala růstem pod taktovkou emisí a , úvodní optimismus však postupně vychládá a zmíněné tituly rostou o zhruba 1 %. Nejvýše se nyní proti předchozím závěrům obchodují rakouské tituly a , (+1,7, resp. +2,3 %). Akcie zbrojovky Colt naopak necelé 1 % ztrácejí. Dnes by měly být na domácí parket přijaty k obchodování akcie americké NortonLifeLock, jež před nedávnem pohltila domácí (nebo spíš londýnský) .



Futures na Wall Street se od rána postupně zhoršují, z kladných hodnot jsme se nyní přesunuli už cca. půl procenta do záporu na všech třech hlavních indexech. Na programu jsou ve 14:30 makrodata v podobě maloobchodních tržeb v USA a v 16:00 bude zveřejněn Universtity of Michigan Index.