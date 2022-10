Mezikvartálně horší výsledky Morgan Stanley přicházejí na vrub nepříznivé ekonomické situace

reportoval mezikvartálně nižší zisk ve výši 2,49 mld. USD proti předešlým 3,58 mld. USD. Čisté výnosy skončily na 12,99 mld. USD při odhadu trhu 13,25 mld. USD. Akcie v pre-marketu klesají o necelá 3 %.



Výnosy z obchodování s akciemi klesly o 14 % meziročně na 2,46 mld. USD, když trh byl nastaven na 2,69 mld. USD. Výnosy z obchodování s cennými papíry s pevným výnosem (2,18 mld. USD vs. 1,97 mld. USD) i instituční bankovnictví (1,28 USD vs. 1,22 mld. USD) překonaly očekávání trhu, zatímco výnosy ze správy majetku byly více méně v souladu s očekáváním (6,12 mld. USD vs. 6,11 mld. USD).



Čistý úrokový výnos 2,51 mld. USD pohodlně překonal odhad analytiků 2,37 mld. USD. Naopak lehce pod odhadem skončil ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1, který se usadil na 14,8 % (odhad trhu 14,9 %).



Čistý odliv z akcií vysoce překonal odhad trhu a narostl až na 3,9 mld. USD, přičemž se očekával odliv pouhých 358 mil. USD. Odliv z cenných papírů s pevným výnosem činil 5,0 mld. USD, když se odhadoval naopak příliv 2,5 mld. USD.



Celosvětové zpomalení fúzí a akvizic vedlo k poklesu jádrového investičního bankovnictví, na které dopadlo zvyšování sazeb Fedem, které zastínilo výhled růstu ekonomiky. Celosvětové fúze a akvizice klesly o 63 %, když se firmy rozhodly tyto aktivity odložit kvůli rostoucím nákladům na dluh. Podobná situace se týkala rovněž upisování nových akcií.



Zdroj: Bloomberg, Reuters, Patria