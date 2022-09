Analytici Morgan Stanley očekávají největší pokles evropských marží od globální finanční krize

Podle stratégů hrozí evropským ziskovým maržím na pozadí energetické krize a spalující inflace největší propad za více než deset let.



"Vzhledem k tomu, že cenová síla firem začíná slábnout, bude výhled marží na příští rok pravděpodobně mnohem obtížnější," uvedli v komentáři stratégové v čele s Grahamem Seckerem. "Náš hlavní ukazatel marží indikuje největší pokles od globální finanční krize."



Tato prognóza je v ostrém kontrastu s výsledkovou sezónou za druhé čtvrtletí, která byla mnohem lepší, než se očekávalo, a podpořila letní zotavení akcií. Index naopak ukazuje, že navýšení evropských zisků opět převýší počet jejich snížení, ale stratégové k tomu dodávají, že prognózy analytiků se zdají být „velmi optimistické“.





Zhoršující se energetická krize přilévá na evropských akcií olej do ohně. Evropský akciový index má již většinu svých zisků od červencového minima za sebou a v pondělí se opět propadl, když ruský Gazprom zastavil dodávky plynu skrze plynovod Nord Stream 1. Stratégové varují, že úplné zastavení dodávek ruského plynu by mohlo vyvolat hlubokou recesi eurozóny a snížit zisky firem.



Secker z proto očekává další pokles evropských akcií, a to i přesto, že „medvědí investiční sentiment a nízké pozice naznačují, že v ceně je již zahrnuta slušná část špatných zpráv“. S dalším rizikem nadměrného zvýšení sazeb ze strany Evropské centrální banky navíc hrozí, že forwardový 12měsíční poměr ceny k zisku akcií klesne o dalších 15 % ze současných úrovní, dodal.





Ale ne každý je tak pesimistický. Mislav Matejka z Chase řekl, že základní tempo růstu v eurozóně je navzdory geopolitické nejistotě „povzbudivé“. A očekává, že se globální zisky tentokrát udrží „mnohem lépe než během minulých poklesů,“ uvedl v pondělním komentáři.



Stratégové z Bloomberg Intelligence Laurent Douillet a Tim Craighead od posledního zastavení ruského plynu také neočekávají další negativní dopad na evropské zisky, protože Rusko "snižuje celkové dodávky o pouhá 3 % oproti naší původní prognóze“. Přesto také varovali, že úplné zastavení všech ruských dodávek je „klíčovým rizikem“.

