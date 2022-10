Rozbřesk: Dluhopisové trhy zůstávají pod tlakem a to se nelíbí ani akciím a dalším rizikovým aktivům

Je těžké si znovu vydobýt na trzích důvěru, když už ji jednou ztratíte. Britská premiérka Liz Trussová se o tom opakovaně přesvědčuje. V pátek nepomohlo britský dluhopisům ani oznámení plánů na zvýšení korporátní daně (+18 mld.) ani odvolání ministra financí Kwasi Kwartenga. Výnosy desetiletých britských dluhopisů tak vystřelily vzhůru o dalších 13bps na 4,31 %.



Abychom byli spravedliví, tak špatná nálada převládala na většině klíčových dluhopisových trzích včetně USA. Na trzích jednoduše doznívá efekt překvapivě vysoké americké inflace, kterou v pátek jenom podtrhl průzkum mezi spotřebiteli podle univerzity v Michiganu. Ten ukázal opětovný nárůst dlouhodobých inflačních očekávání v USA k 2,9 %. Výnos desetiletého amerického dluhopisu tak vyskočil až ke 4 %. Zatímco americké výnosy se pohybují nejvýše od roku 2010, britské dokonce od roku 2008 (německé od 2011).



A vysoké výnosy v kombinaci se strachem z inflace se samozřejmě nelíbí ani akciovým investorům. Právě tyto obavy poslaly v pátečním obchodování opět dolů hlavní akciové indexy - S&P 500 poklesl o 2,4 % a za týden tak ve volatilním obchodování ztratil další 1,5 %. Takové “počasí” je samozřejmě pro investory velmi složité. Od začátku roku ztratily americké akcie necelých 25 % zatímco dluhopisy více než 19 %. Klasické portfolio (60 % dluhopisy,40 % akcie), ve kterém by diverzifikace mezi akciemi a dluhopisy měla snižovat rizikovost a volatilitu, v tomto roce jednoduše nefunguje. Od začátku roku ztratilo jen o něco málo než čistě akciové investice (cca 21,5 %).





A trhy pravděpodobně zůstanou nervózní i v tomto týdnu, kdy jimi na prvním místě bude hýbat geopolitika. Z počátku týdne bude nejvíce sledován sjezd čínské komunistické strany a pak bezesporu další vývoj konfliktu na Ukrajině (o víkendu podle posledních zpráv ruský odpor zesílil). Vysoké geopolitické napětí a drahé ceny energií pravděpodobně nedopřejí rizikovějším aktivům výraznějšího oddychu.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se pravděpodobně ve stávající situaci na trzích může udržet pod lehkým tlakem. Vývoj likvidity v mezibankovním systému však zatím ukazuje, že po posledním zasedání ČNB přeci jen došlo na trzích opět k určitému zklidnění a centrální banka v tuto chvíli nemusí na trhu výrazněji tlumit volatilitu.



Eurodolar

Zatímco eurodolar reaguje na příchozí data jen relativně mírně (viz reakce na čtvrteční inflaci či na maloobchodní tržby), tak hlavní pozornost devizových trhů ve vyspělých zemích poutá britská libra. Ta aktuálně posiluje (proti dolaru i euru), neboť se vyrojily spekulace, že uvnitř Konzervativní strany rostou hlasy novou premiérku za nedávné rozpočtové extempore odvolat. Zároveň je ale možné, že libra vkládá i naděje do dnešního vystoupení nového ministra financí Jeremyho Hunta.



Regionální Forex

Forint v pátek dopoledne masivně posílil poté, co MNB šokovala trhy a (kromě) jiného oznámila zavedení nové jednodenní depozitní sazby, kterou nastavila na 18 %. Vzhledem k tomu, že základní úroková sazba MNB je dosud na úrovni 13 %, tak jde fakticky o radikální zvýšení oficiálních úrokových sazeb, které se nevyhnutelně podepsalo na posílení forintu. Měnový pár EUR/HUF se tak zhroutil z úrovní okolo 430 na 416.



Akcie

Páteční obchodování v podstatě smazalo čtvrteční zisky po špatných inflačních datech. Ztráty mírnil jen nepatrně bankovní sektor, ale i ten odepsal -1,8 %. Ovšem ani přes velmi slušná čísla amerických bank (JPMorgan +1,66 %, Wells Fargo +1,86 %) se dobrá nálada neudržela, naopak trh klesal v podstatě celý pátek až do samého závěru obchodování. Nejslabším článkem dne byl technologický Nasdaq (-3,1 %), který byl tažen ke dnu všemi velkými jmény (Apple -3,2 %, Alphabet -2,5 %, Microsoft -2,4 %, Tesla -7,6 %, AMD -5,1 %, Nvidia -6,1 %).