Rozbřesk: Nafta opět zdražuje. Nízké zásoby jsou pro Evropu špatnou zprávou

Cena ropy se sice v poslední době pohybuje pod 100 USD/barel, ale vývoj u cen pohonných hmot moc příznivý není. Opakovaně upozorňujeme, že ačkoliv trhy surové ropy, benzínu a nafty jsou úzce spjaty, tak stále jde o různé trhy. A proto se mohou minimálně krátkodobě různě vyvíjet, pod vlivem specifických šoků. Navíc, trhy komodit nejsou globální ve smyslu, že by byla jedna celosvětově platná cena. I tzv. benchmarky proto často více či méně reflektují i velmi lokální podmínky, respektive bilanci nabídky a poptávky a stav a změny zásob v konkrétním místě. V současnosti je nejkřiklavějším případem situace na evropském trhu s plynem a ještě více s elektřinou, kterou prakticky nelze skladovat.



Nicméně zpět k ropným produktům, konkrétně k naftě. I cenové pohyby na tuzemských čerpacích stanicích byly v poslední době opět divočejší v důsledku obdobného vývoje. Důvodem je, že i na velkoobchodním trhu rozpětí mezi cenou nafty a benzínu opět vzrostlo (na asi 220-230 USD/t) a dostalo se tak na úrovně z přelomu srpna a září. Napětí na evropském trhu je tedy více než patrné a reflektuje nízké zásoby nafty. Situace ale není nijak růžová ani v USA, kde jsou před zimou zásoby nejníže od roku 1982 (pokud sahá historie týdenních dat). Nízké zásoby v Americe jsou přitom i špatnou zprávou pro Evropu. V USA se totiž ozývají hlasy volající po omezení vývozů ropných produktů (ve snaze snížit domácí ceny). To není dobré v situaci, kdy do Evropy stále proudí asi 40 % dovážené nafty z Ruska, kterou bude třeba nějak nahradit (zákaz dovozů se blíží - zbývá ještě tři a půl měsíce). Vše navíc okořenila i stávka ve francouzských rafineriích...



Z hlediska spotřebitelských cen nevyzněla pozitivně ani poslední zpráva Ministerstva zemědělství USA (WASDE) z minulého týdne. Globální produkce pšenice byla revidována směrem dolů, což bohužel znamená další pokles očekávaných zásob v poměru ke spotřebě pro příští rok (2022/2023). Tento klíčový poměr by měl poklesnout asi na 19,2 %, což - pokud bereme v potaz obdobné fungování trhu jako v posledních letech - je konzistentní s cenou pšenice kolem 340 USD/t, tedy v podstatě kolem současných úrovní. To sice na jednu stranu znamená, že meziročně se z pohledu inflace příští rok mohou ceny základních potravin (alespoň těch navázaných na pšenici) stabilizovat. Bohužel se však znovu potvrzuje, že z pohledu nedávné minulosti na vysokých úrovních...





*** TRHY ***



Koruna

Koruna vstoupila do nového týdne bez výraznější volatility a vůči euru se obchoduje okolo 24,55. Včera zveřejněné výsledky cen průmyslových výrobců ukázaly nad očekávání silné tlaky - meziměsíčně vzrostly ceny v září o 1,2 % (trh očekával mírný pokles), což v meziročním srovnání znamená opětovné zrychlení dynamiky na 25,8 %. Ve zbytku tohoto týdne je tuzemský makro kalendář relativně prázdný a tak bude koruna sledovat především dění na zahraničních trzích.



Eurodolar

Stabilizace britské libry a celková úleva na trzích s rizikovými aktivy v souvislosti se začátkem kvartální výsledkové sezóny firem posunuly eurodolar blíže k paritě.

Dnes se do hry dostanou zpátky i makroekonomická data - byť spíše druhé kategorie (v Německu index ZEW, v USA průmyslová výroba). Možná zajímavější však budou vystoupení představitelů z vedení Fedu (holubice: Kashkari & Bostic).