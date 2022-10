Clark: Mírná recese v USA, sazby hned dolů nepůjdou

Náš základní scénář počítá s mírnou recesí americké ekonomiky v roce 2023. Znamená to pár čtvrtletí negativního růstu. Pro Bloomberg to uvedla Veronica Clark, která působí jako ekonomka v . Slabší ekonomická aktivita se podle ní promítne i do trhu práce a nezaměstnanost se tak ke konci příštího roku dostane k 5 %.



Ekonomka připomněla, že trh práce je většinou zpožděným indikátorem a slabší hospodářská aktivita se na něm projevuje až po čase. Nejdříve by se mohla situace měnit na straně žádostí o podporu. Obrat na trhu práce přitom není dán chybným nastavením monetární politiky, naopak je jejím záměrem, který má pomoci snížit inflační tlaky.



Ekonomka očekává, že sazby Fedu se příští rok dostanou na 4,5 – 4,75 %. Podobná očekávání signalizuje i vedení Fedu. Clark přitom míní, že Fed neudělá ve své politice chybu, která by ekonomiku zbrzdila příliš. Na úrovni kolem 4,5 % už mohou být sazby dost vysoko na to, aby se inflace začala vracet blíže k cíli ve výši 2 %. Na rozdíl od tržních očekávání ale ekonomka míní, že k takovému návratu bude pravděpodobně nutné, aby sazby zůstaly na zmíněných úrovních po delší dobu.



„Nečekáme, že snižování sazeb, které je nyní odraženo v cenách na trzích, přijde dříve než v roce 2024,“ uvedla Clark. V USA je podle ní stále „odolný spotřebitel“, což se ale projevuje i v inflačních tlacích. Fed bude podle ekonomky sledovat také globální vývoj na finančních trzích, ale rozhodující je pro něj domácí ekonomika včetně trhu práce a růstu mezd.



Často probíraným tématem je již nějakou dobu silný dolar a dotaz zaměřený na něj dostala i ekonomka . Podle ní může být silný kurz americké měny negativní pro některé společnosti, ale z celkového makroekonomického pohledu americkému hospodářství pomáhá. Snižuje totiž inflační tlaky a tím pomáhá i centrální bance ve snaze o dosažení inflačního cíle. Ekonomka k tomu ale dodala, že tento efekt je poměrně slabý.



Zdroj: Bloomberg