Rozbřesk: MNB sazby tentokrát nemění, ale devizovými rezervami hradí drahé energie

Maďarská centrální banka včera svoji politiku nikterak nezměnila, pokračuje však v neortodoxním pojetí, které má ve zbytku roku zahrnovat i manipulaci s devizovými rezervami. Připomeňme, že v polovině října MNB šokovala maďarské finanční trhy, když oznámila sérii nových kroků, jejichž cílem bylo především pomoci forintu k silnějším hodnotám. A tak kromě toho, že např. byla zavedena nová jednodenní (depo) sazba se startovací hodnotou na úrovni 18 %, tak MNB přislíbila, že ze svých rezerv pokryje devizové potřeby energetických firem ve zbytku tohoto roku. MNB tak fakticky hodlá pokrýt schodky na běžném účtu maďarské platební bilance, neboť ten je po očištění o energetické položky fakticky vyrovnaný (celkově je však ve schodku 4-5 % HDP). Odhadujeme, že MNB v rámci tohoto programu může přijít až o 3 miliardy devizových rezerv, což sice představuje méně než 10 % jejich objemu, ale vůbec to není zanedbatelná položka.



V případě forintu tak platí, že ceny plynu a komodit obecně rozhodnou o tom, zdali je pozice maďarské měny (a politiky MNB) udržitelná. Současné teplé počasí, které evropským zemím pomáhá naplnit zásobníky (Maďarsko prozatím na 82 % kapacity), tak tlačí ceny plynu dolů, což je samozřejmě pro forint povzbudivé. MNB zároveň sází na to, že maďarské domácnosti konečně začnou s plynem a energiemi výrazněji šetřit, neboť jejich regulované ceny byly v Maďarsku nedávno drasticky zvýšeny a první data opravdu ukazují na to, že spotřeba těchto komodit klesá. A konečně - z domácích faktorů by forintu mohlo teoreticky pomoci i urovnání sporů mezi Orbánovou vládou a Evropskou komisí, která Maďarsko obviňuje z porušování právního státu a hodlá tak blokovat transfery ze strukturálních fondů EU (aktuálně více než 3 % HDP ročně).



Přesto, i když všechny výše uvedené faktory půdou forintu naproti, ještě to neznamená, že má v nejbližších týdnech vyhráno. Agresivní Fed a ECB může spustit vlnu výprodejů v emerging markets, přičemž forint bývá tradičně nejvíce zranitelnou měnou vůči finanční nákaze tohoto typu. Takže ti co sázejí na to, že dosažená hodnota 434 pro měnový pár EUR/HUF byl jasný vrchol, mohou být stále ještě překvapeni…





*** TRHY ***



Koruna

Koruna setrvává pod úrovní 24,50 EUR/CZK a vyčkává na výraznější impuls. Tím by mohlo být zítřejší zasedání ECB, od kterého si trhy (včetně nás) slibují další skokový růst úrokových sazeb o 75 bazických bodů. Postupné uzavírání pozitivního úrokového diferenciálu mezi korunou a eurem bude dále zhoršovat atraktivitu české měny v očích zahraničních investorů a bude mít za následek rostoucí depreciační tlaky na korunovém trhu. Prozatím však stále platí, že ČNB je připravena “tlumit nadměrné kurzové výkyvy”, tj. nepustit kurz výše než 24,70 EUR/CZK.



Eurodolar

Další slabá americká data (tentokrát spotřebitelská důvěra) posunula eurodolar velmi blízko paritě. Dolar zatlačil dolů propad tržních úrokových sazeb (především těch ve středním segmentu křivky), když se ostře sledované rozpětí 10 let mínus 3 měsíce propadlo do záporu, což povede k tomu, že debata o recesi americké ekonomiky dále zesílí.

Nicméně zdá se, že averze k riziku znovu začíná růst (viz slabé kvartální výsledky Googlu), což nahrává do karet dolaru. Dodejme, že v USA dnes zveřejní předběžná data za zářijový zahraniční obchod, což pomůže upřesnit výsledek HDP za 3. kvartál (publikovaný zítra).