Trhy vyhlížejí Fed. Euro k dolaru lehce roste, evropské futures se zelenají

Evropské akciové futures a mírněji také americké indikace jsou před otevřením evropských burz a především večerním oznámením Fedu v zeleném. Americká centrální banka dnes rozhodne o nastavení své měnové politiky. Všeobecně se předpokládá, že opět zvýší základní úrok o 0,75 procentního bodu. Základní sazba Fedu by se tak dostala do rozpětí 3,75 až 4,00 procenta, nejvýše od ledna 2008. Euro k dolaru ráno mírně roste, kurz je při 0,988 EURUSD. Beze změn je česká koruna, k euru při 24,446 za euro.

Ještě před Fedem dostaneme čísla o tvorbě pracovních míst v americkém soukromém sektoru za říjen. Statistika je to poměrně důležitá, protože vytrvalý trh práce v USA napovídá víc o dalším směřování americké měnové politiky. Vidět jsme to mohli v úterý, kdy nečekaně silná čísla o nově otevřených pracovních pozicích poslala index S&P 500 dolů. I tak jsou ale čísla od institutu ADP stále předzvěstí pátečních vládních čísel, která budou zahrnovat i změnu zaměstnanosti ve státním sektoru.

Futures na DAX jsou 0,3 procenta v plusu, futures na Euro Stoxx 50 +0,46 %. Americké akciové futures na zelené nule, i když Nasdaq 100 mini se zvedá směrem k 0,2 %. Desetileté americké výnosy se dnes ráno pohybovaly těsně na 4 procenty, na sazby citlivěji reagující dvouletý výnos setrvával v blízkosti 4,5 procenta.

Opatrně se dnes začalo obchodovat v Asii. Čínské akcie se odrazily od nedávným minimim. Seanci v Hongkongu zkrátilo varování před bouří, i tak ale Hang Seng završil nejlepší dvoudenní run od března. Mírné zisky zapsalo Japonsko, i když akcie vyrazily po povzbudivé celoroční prognóze nahoru o 12 procent.

Data o nezaměstnanosti přijdou z Německa. Firemní výsledky dnes v Evropě zastupují Maersk, GSK či Novo Nordisk, na které během dne průběžně navážou Albemarle, nebo QUALCOMM s Roku.

Z politiky jen krátce výsledky voleb: Dánský levicový blok v čele se sociálními demokraty premiérky Mette Frederiksenové si po úterních volbách udrží v parlamentu těsnou většinu, uvedla veřejnoprávní stanice DR po sečtení všech hlasů. Odhady výsledků v Izraeli naznačují, že by strana Likud a její spojenci z náboženských a krajně pravicových stran mohli získat těsnou většinu v parlamentu, což by pro expremiéra Netanjahua znamenalo návrat do vedení Izraele. No a brazilský prezident Jair Bolsonaro včera večer poprvé vystoupil na veřejnosti od své porážky v nedělních prezidentských volbách a v krátkém projevu řekl, že bude dodržovat ústavu. Vítězi prezidentských voleb Luizi Ináciovi Lulovi da Silva nepogratuloval a prohlásil, že podporuje nenásilné protesty.

Severní Korea vypálila v hraničním pásmu s Jižní Koreou více než sto střel, ale Jižní Koreji jde o porušení vojenské dohody mezi oběma zeměmi.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 08:54 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4720 0.0386 24.4740 24.4483 CZK/USD 24.7580 -0.0424 24.7820 24.7050 HUF/EUR 406.9054 0.0203 407.1200 405.9500 PLN/EUR 4.7056 0.0075 4.7101 4.6976

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1916 0.0562 7.2026 7.1738 JPY/EUR 145.5700 -0.5330 145.7580 145.4185 JPY/USD 147.2675 -0.6413 147.4360 147.2310

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8595 -0.0436 0.8598 0.8591 CHF/EUR 0.9867 -0.0947 0.9871 0.9864 NOK/EUR 10.2074 -0.1047 10.2099 10.1974 SEK/EUR 10.8753 -0.1075 10.8848 10.8726 USD/EUR 0.9883 0.0911 0.9886 0.9871

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5591 -0.2962 1.5659 1.5555 CAD/USD 1.3603 -0.2413 1.3614 1.3600