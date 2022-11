Airbnb po silném létě očekává zpomalení rezervací. Akcie po výsledcích zamířily dolů

Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, zveřejnila horší než očekávaný výhled na závěrečný kvartál a její akcie proto po úterním uzavření burzy oslabily. Zisk ve třetím čtvrtletí se ale zvýšil o 46 procent na 1,2 miliardy dolarů a překonal odhady analytiků. Airbnb varovala, že poptávka po rezervacích pravděpodobně zpomalí a zmínila negativní vliv silného dolaru na své podnikání. Akcie v pre-marketu oslabuje o 6 %.



Na čtvrté čtvrtletí vykreslila Airbnb neuspokojivý výhled rezervací, který naznačuje, že se preference spotřebitelů přesouvají od dražších pronájmů, kterým se během pandemie dařilo, zpět do městských a přeshraničních destinací. Platforma pro sdílení bytů ze San Francisca očekává, že tempo rezervovaných nocí a zážitků se ve čtvrtém čtvrtletí „lehce zmírní“ ve srovnání s 25% růstem ve třetím čtvrtletí.



Airbnb také uvedla, že očekává, že se průměrná cena za den v tomto čtvrtletí sníží kvůli silnému dolaru a přesunu lidí zpět do měst, kde jsou ceny nižší kvůli ubytování na menší ploše. Společnost předpovídá tržby za čtvrté čtvrtletí ve výši 1,80 miliardy až 1,88 miliardy dolarů, přičemž spodní hranice tohoto rozmezí je pod odhadem Wall Street 1,86 miliardy dolarů. Utlumený výhled přichází poté, co Airbnb v létě zaznamenalo své nejvyšší příjmy a nejziskovější čtvrtletí vůbec.



Generální ředitel Brian Chesky a další manažeři v tomto odvětví po dvou letech omezení Covid-19 sázeli na zvýšenou letní poptávku po cestování, což se vyplnilo. Cestující mířili do oblíbených turistických destinací navzdory výpadkům na letištích a rušením letů, což zvedlo ceny letenek.



Tržby ve třetím čtvrtletí vyskočily o 29 % na 2,88 miliardy USD a společnost měla čistý zisk 1,2 miliardy USD, což překonalo odhady analytiků. Ale počet zarezervovaných nocí a zážitků činil 99,7 milionu, čímž zaostal za odhadem analytiků 99,9 milionu rezervací. Airbnb uvedla, že průměrná denní cena za pronájem se ve třetím čtvrtletí zvýšila o 5 % oproti předchozímu roku.



Cestovatelé však mohou za rostoucími cenami udělat čáru a někteří hostitelé již začínají pozorovat pokles rezervací na zbytek roku. To by mohlo být způsobeno inflací, která v USA dosahuje 40letého maxima a která tlačí ceny pronájmů mimo finanční dosah, a také skutečností, že na platformě je nyní mnohem více hostitelů, než bylo před pandemií, což vede k přebytku nabídky. A také některá velmi oblíbená místa, která zaznamenala boom, když lidé využívali možnost práce odkudkoli, začínají pociťovat klid. Například obsazenost v Lake Tahoe klesla ve druhém čtvrtletí o 20 % a o 18 % ve srovnání s loňským rokem, podle údajů sestavených společností AirDNA. Airbnb by také mohlo začít čelit opětovné konkurenci hotelů, které se po vypuknutí pandemie vrací do hry, napsali analytici Bloomberg Intelligence Mandeep Singh a Damian Reimertz napsali v komentáři před zveřejněním výsledků.







V dopise akcionářům ale zůstal generální ředitel Chesky optimistický. "Bez ohledu na makroekonomickou nejistotu věříme, že máme dobrou pozici pro další cestu vpřed," řekl. Poptávka hostů zůstává silná, řekl Chesky a dodal, že dlouhodobé pobyty a cestování mimo město, což pomohlo Airbnb prosperovat během pandemie, „tu zůstanou, protože miliony lidí našly flexibilitu v tom, kde žijí a pracují“. I když čím dál více společností vyžaduje, aby se zaměstnanci vrátili do kanceláře, Airbnb uvedla, že počet nocí rezervovaných pro dlouhodobé pobyty zůstal ve třetím čtvrtletí stabilní oproti předchozímu roku na 20 % z celkového počtu.



Po letech pandemie, kdy měli cestovatelé tendenci zůstávat blízko domova, se hrubý počet rezervovaných nocí v zahraničí ve třetím čtvrtletí zvýšil o 58 %, zatímco počet rezervovaných nocí ve městech vzrostl oproti předchozímu roku o 27 %, uvedl Airbnb.



Airbnb letos v létě odměnilo akcionáře vyhlášením programu zpětného odkupu ve výši 2 miliard dolarů, což také pomohlo kompenzovat ředění ze zaměstnaneckého akciového programu. Ke konci září společnost odkoupila akcie za 1 miliardu dolarů.



Airbnb je první z velkých cestovních společností, která tento týden oznámila své příjmy. Následovat bude Booking Holdings, která bude reportovat dnes, a společnost Group ve čtvrtek.



I přes silný výkon v létě investoři trestají bohatě naceněné technologické akcie, když jdou úrokové sazby nahoru a Wall Street se obává možné recese. Akcie Airbnb letos klesly asi o 35 % ve srovnání s poklesem o 47 % a 22 % u konkurenčních a Booking.

Zdroj: Bloomberg, ČTK, Patria