Sony zvýšila ve čtvrtletí provozní zisk o osm procent, zvedla výhled

Japonský výrobce elektroniky Group zvýšil ve druhém finančním čtvrtletí provozní zisk o osm procent na 344 miliard jenů (57,2 miliardy Kč). Ziskovější oblasti podnikání překonaly slabost herní divize. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení a zároveň zvedla celoroční výhled. Akcie firmy dnes na burze v Tokyu rostly o 0,6 %.



Zisk překonal odhady analytiků. Ti v anketě společnosti Refinitiv odhadovali zisk za období od července do konce září 300 miliard jenů.



Zisk v klíčové herní divizi ale meziročně klesl o 50 procent. Firma musela zaúčtoval vyšší náklady na vývoj her a akvizice.





Společnost prodala 3,3 milionu hracích konzolí PlayStation 5 (PS5). To je stejné množství jako loni touto dobou. Firma plánuje produkci PS5, kterou postihlo přerušení dodavatelského řetězce, zvýšit a rozšířit své portfolio her na další platformy.



Pro celý fiskální rok zvýšila odhad čistého zisku na 840 miliard jenů z 800 miliard jenů odhadovaných v červenci. Zvedla také výhled prodeje a provozního zisku.